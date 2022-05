COMMUNIQUE DE PRESSE - INFORMATION REGLEMENTEE

25 mai 2022, 16 h 00 EDT/22 h 00 CET

MDxHealth annonce les résultats de ses assemblées générales ordinaire et extraordinaire des actionnaires et la démission d'un administrateur

IRVINE, CA, et HERSTAL, BELGIQUE – le 25 mai 2022 – MDxHealth SA (Nasdaq et Euronext Brussels: MDXH) ("MDxHealth" ou la "Société"), une société de diagnostic de précision à un stade commercial, a tenu aujourd'hui son assemblée générale ordinaire annuelle des actionnaires ("AGO") et une assemblée générale extraordinaire des actionnaires ("AGE").

Les points à l'ordre du jour des AGO et AGE comprenaient l'approbation d'un certain nombre de résolutions relatives à l'exercice social clôturé le 31 décembre 2021, ainsi que l'émission d'un nouveau plan de droits de souscription (share options) dénommé le "Plan d'Option sur Action de 2022" et la modification de l'article 29 des statuts de la Société. Les propositions de résolutions qui ont été soumises aux assemblées ont été dûment adoptées.

Les procès-verbaux des AGO et AGE, et les documents qui ont été soumis aux assemblées peuvent être consultés via le site web de la Société.

Après la tenue de l'AGO et de l'AGE, Rudi Mariën (en tant que représentant permanent de RR-Invest S.à.r.l.) a présenté au président du conseil d'administration la démission de RR-Invest S.à.r.l. en tant qu'administrateur non-exécutif de la Société, avec effet à compter du 26 mai 2022.

Michael McGarrity, CEO de MDxHealth, a déclaré « Au nom de notre président Koen Hoffman, du conseil d’administration et des employés de MDxHealth, je tiens à remercier Rudi Marien pour son soutien indéfectible à MDxHealth depuis de nombreuses années. Rudi est une ressource précieuse pour moi depuis mon arrivée en 2019, et il nous manquera en tant que membre de notre conseil d’administration. Je suis convaincu que nous pourrons compter sur le soutien de Rudi alors que nous allons de l’avant pour offrir de la valeur à tous nos intervenants. »

À propos de MDxHealth®

MDxHealth est une société de diagnostic moléculaire de précision qui fournit des informations pratiques en matière de diagnostic moléculaire qui permettent de personnaliser le diagnostic et le traitement du cancer. Les tests de la Société sont basés sur une technologie génétique et épigénétique (méthylation) brevetée et sur d’autres technologies moléculaires et aident les médecins à diagnostiquer des cancers urologiques et à pronostiquer le risque de résurgence. Le siège européen de la Société se trouve à Herstal, en Belgique, avec des laboratoires à Nijmegen, aux Pays-Bas, et le siège et les laboratoires américains à Irvine, en Californie. Pour obtenir plus d’informations, consultez mdxhealth.com et suivez-nous sur les réseaux sociaux : twitter.com/mdxhealth , facebook.com/mdxhealth et linkedin.com/ company /mdxhealth .

Pour plus d'informations: MDxHealth info@mdxhealth.com

Informations importantes

Le logo MDxHealth, MDxHealth, ConfirmMDx et SelectMDx sont des marques ou des marques déposées de MDxHealth SA ("MDxHealth"). Toutes autres marques et marques de service constituent la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Pièce jointe