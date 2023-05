COMMUNIQUE DE PRESSE - INFORMATION REGLEMENTEE

25 mai 2023, 22:30 CET

MDxHealth annonce les résultats de ses assemblées générales ordinaire et extraordinaire des actionnaires

IRVINE, CA, et HERSTAL, BELGIQUE – le 25 mai 2023 – MDxHealth SA (Nasdaq et Euronext Brussels: MDXH) ("MDxHealth" ou la "Société"), une société de diagnostic de précision à un stade commercial, a tenu aujourd'hui son assemblée générale ordinaire annuelle des actionnaires ("AGO") et une assemblée générale extraordinaire des actionnaires ("AGE").

Les points à l'ordre du jour des AGO comprenaient l'approbation d'un certain nombre de résolutions relatives à l'exercice social clôturé le 31 décembre 2022, ainsi que le renouvellement des mandats d'administrateurs. Il n'y avait pas de condition de quorum de présence pour le AGO, et les propositions de résolutions qui ont été soumises à l'assemblée ont été dûment adoptées.

Le quorum de présence requis pour l'AGE n'étant pas atteint, une nouvelle AGE se tiendra le vendredi 30 juin 2023 (sauf décision contraire de la Société). Il n'y aura pas de quorum de présence pour cette deuxième AGE.

Les procès-verbaux des AGO et les documents qui ont été soumis aux assemblées peuvent être consultés via le site web de la Société.

À propos de mdxhealth®

MDxHealth est une société spécialisée dans le diagnostic de précision à un stade commercial qui fournit des informations pratiques en matière de diagnostic moléculaire qui permettent de personnaliser le diagnostic et le traitement de cancers. Les tests de la Société sont basés sur des technologies génétiques, épigénétiques (méthylation) et moléculaires diverses brevetées. Ces tests aident les médecins à diagnostiquer des cancers urologiques et à pronostiquer le risque de résurgence. Le siège européen de la Société est basé à Herstal, en Belgique, et son laboratoire est situé à Nimègue, aux Pays-Bas. Le siège set son laboratoire aux États-Unis sont basés à Irvine, en Californie avec des opérations de laboratoire supplémentaires à Plano, au Texas. Pour obtenir plus d’informations, consultez le site mdxhealth.com et suivez-nous sur les réseaux sociaux : twitter.com/mdxhealth, facebook.com/mdxhealth et linkedin.com/company/mdxhealth.

