COMMUNIQUÉ DE PRESSE – INFORMATIONS INTERNES ET RÉGLEMENTÉES

9 JANVIER 2023, 16h00 ET/22h00 CET

MDxHealth annonce ses recettes préliminaires pour 2022 et réaffirme ses prévisions de recettes pour 2023

IRVINE, CA, et HERSTAL, BELGIQUE — le 9 janvier 2023 — MDxHealth SA (NASDAQ/Euronext : MDXH), une société spécialisée dans le diagnostic de précision à un stade commercial, a annoncé aujourd’hui ses recettes préliminaires pour 2022 et réaffirme ses prévisions de recettes pour 2023. La Société prévoit de déclarer des recettes d'environ 37 millions de dollars pour 2022, avec un solde de trésorerie de 15,5 millions de dollars en fin d'exercice. La Société réaffirme également ses prévisions de recettes pour 2023 précédemment publiées, soit 65 à 70 millions de dollars.

Michael K. McGarrity, CEO de mdxhealth, a déclaré : « En 2023, nous nous concentrons sur notre exécution opérationnelle, et nous sommes convaincus que l’amélioration des remboursements ainsi que notre offre élargie de produits de diagnostics, stimuleront la croissance, comme l’indiquent nos prévisions. Avec l’acquisition récente du test de Genomic Prostate Score® (GPS), anciennement Oncotype DX GPS, auprès d'Exact Sciences, nous pensons que mdxhealth est désormais un leader dans le domaine des solutions de diagnostic personnalisé exclusivement axées sur l'urologie, et que notre gamme élargie fournira à nos clients dans le domaine de l’urologie une offre plus complète de diagnostics cliniquement exploitables qui favorisent un chemin clair pour les patients suspectés d’être atteints ou atteints d’un cancer de la prostate. Nous nous engageons à créer de la valeur pour l’ensemble de nos parties prenantes, en ce compris les patients, les clients et les actionnaires. »

À propos de mdxhealth®

Mdxhealth est une société spécialisée dans le diagnostic de précision à un stade commercial qui fournit des informations pratiques en matière de moléculaire qui permettent de personnaliser le diagnostic et le traitement du patient. Les tests de la Société sont basés sur des technologies génomiques, épigénétiques (méthylation) et sur d’autres technologies moléculaires brevetées. Ces tests aident les médecins à diagnostiquer et à pronostiquer les cancers urologiques et autres maladies urologiques. Le siège social et le laboratoire de la société aux États-Unis se trouvent à Irvine, en Californie, et des laboratoires supplémentaires à Plano, au Texas. Le siège social européen de mdxhealth est basé à Herstal, en Belgique et le laboratoire est situé à Nimègue, aux Pays-Bas. Pour plus d’informations, visitez le site : mdxhealth.com et suivez la société sur les réseaux sociaux :

Calendrier de présentation des rapports en 2023

1 mars 2023 : résultats de l’exercice 2022

26 avril 2023 : rapport d’activité du premier trimestre de l’exercice 2023

25 mai 2023 : assemblée générale annuelle des actionnaires

23 août 2023 : publication des résultats du premier semestre de l’exercice 2023

25 octobre 2023 : rapport d’activité du troisième trimestre de l’exercice 2023





Informations financières et bilan des commissaires aux comptes

Les données financières préliminaires non auditées pour l’exercice clôturé au 31 décembre 2022 présentées ci-dessus sont issues de rapports financiers internes préliminaires. La Société n’a pas encore finalisé ses résultats d’exploitation complets pour l’exercice clôturé au 31 décembre 2022. La société et ses commissaires pourraient identifier des éléments qui nécessiteraient que la société effectue des ajustements, dont certains pourraient être importants, aux données financières préliminaires non auditées présentées ci-dessus.

Le présent communiqué de presse inclut des déclarations prospectives et des estimations relatives aux performances futures prévues de MDxHealth et du marché sur lequel elle opère, ce qui implique une série de risques et d’incertitudes. Ces déclarations sont souvent, mais pas toujours, formulées par l’utilisation de mots ou de phrases tels que « potentiel », « s’attendre à », « sera », « but », « prochain », « potentiel », « objectif », « explorer », « en avant », « futur » et « croire », ainsi que d’autres expressions similaires. Les déclarations prospectives incluses dans ce communiqué, comprennent, sans s’y limiter, des déclarations concernant l’acquisition du test Oncotype DX® GPS pour le cancer de la prostate auprès d’Exact Sciences, y compris des déclarations concernant les bénéfices attendus de cette acquisition, des déclarations concernant les résultats d’exploitation futurs attendus ; des déclarations concernant les efforts de développement de produits ; et des déclarations concernant nos stratégies, notre positionnement, nos ressources, nos capacités et nos attentes en matière d’événements ou de performances futurs. Lesdites déclarations et estimations se basent sur différentes hypothèses et estimations de risques connus et inconnus, d’incertitudes et d’autres facteurs, qui ont été jugés raisonnables, mais pouvant s’avérer incorrects. Les événements réels sont difficiles à prévoir et peuvent dépendre de facteurs au-delà du contrôle de la Société, et peuvent s’avérer être substantiellement différents. Des exemples de déclarations prospectives comprennent, entre autres, les déclarations que nous faisons concernant les résultats d’exploitation futurs attendus ; les efforts de développement de nos produits, nos stratégies, notre positionnement, nos ressources, nos capacités et nos attentes en matière d’événement ou de performances futurs. Les facteurs importants susceptibles d’entraîner une différence significative entre les résultats, les conditions et les événements réels et ceux indiqués dans les déclarations prospectives comprennent, entre autres, les éléments suivants : les incertitudes liées à la pandémie de coronavirus (COVID-19), y compris ses effets possibles sur nos opérations et sur la demande pour nos produits ; notre capacité à commercialiser nos produits avec succès et de manière rentable ; l’acceptation de nos produits et services par les prestataires de soins de santé ; la volonté des compagnies d’assurance maladie et autres payeurs de couvrir nos produits et services et de nous rembourser de manière adéquate pour ces produits et services ; notre capacité à obtenir et à maintenir les autorisations réglementaires et à nous conformer aux réglementations applicables ; la possibilité que les bénéfices attendus des acquisitions de notre entreprise, notamment notre acquisition de l’activité Oncotype DX® GPS pour le cancer de la prostate, ne se réalisent pas entièrement ou pas du tout ou prennent plus de temps à se réaliser que prévu ; et le volume et la nature de la concurrence pour nos produits et services. D’autres risques et incertitudes importants sont détaillés dans les sections « Facteurs de risque » de notre dernier rapport annuel concernant le formulaire 20-F et dans nos autres rapports déposés auprès de la Securities and Exchange Commission. MDxHealth décline expressément toute obligation de mise à jour de toute déclaration prospective mentionnée dans le présent communiqué afin de refléter tout changement dans ses attentes à cet égard ou tout changement concernant les événements, conditions ou circonstances sur lesquels une telle déclaration est basée, sauf si cela est requis par la loi ou par une réglementation. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre ni une invitation de vente ou d’achat de titres ou d’actifs de MDxHealth, et ce dans quelque juridiction que ce soit. Aucune valeur mobilière de MDxHealth ne peut être offerte ou vendue aux États-Unis sans inscription préalable en vertu de la loi des États-Unis de 1933 sur les valeurs mobilières (« U.S. Securities Act of 1933 ») et ses amendements, ou dans le respect d’une dispense d’une telle inscription, et conformément à toutes les lois applicables aux valeurs mobilières aux États-Unis.

REMARQUE : Les logos de mdxhealth, de mdxhealth, de Confirm mdx, de Select mdx, de Resolve mdx, du Genomic Prostate Score, de GPS et de Monitor mdx*sont des marques commerciales ou des marques déposées de MDxHealth SA. Toutes les autres marques commerciales et marques de service sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

