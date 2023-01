COMMUNIQUÉ DE PRESSE – INFORMATIONS RÉGLEMENTÉES

19 JANVIER 2023, 1:00 am ET / 07h00 CET

MDxHealth communique des informations financières actualisées et supplémentaires liées à l'acquisition du test GPS

IRVINE, CA, et HERSTAL, BELGIQUE – 20 janvier 2023 – MDxHealth SA (NASDAQ/Euronext : MDXH), une société spécialisée dans le diagnostic de précision à un stade commercial, a communiqué aujourd'hui des informations financières supplémentaires relatives à son acquisition du test Oncotype DX® GPS (Genomic Prostate Score®) le 2 août 2022 (l'"Acquisition du Test GPS"), de Genomic Health, Inc, une filiale d'Exact Sciences Corporation ("Exact Sciences").

Intégration de l'Acquisition du Test GPS

Dans le cadre de sa collaboration continue avec Exact Sciences pour l'intégration post-acquisition, la Société a procédé au quatrième trimestre 2022 à la transition de tous les processus de commande de tests GPS d'Exact Sciences vers les systèmes de MDxHealth, y compris une transition vers son portail de commande en ligne pour les médecins. En outre, MDxHealth a achevé l'intégration et la restructuration des équipes de vente et de réussite client axées sur l'urologie.

Etats financiers pour la période se terminant le 30 septembre 2022

Au cours de son processus de clôture annuel pour 2022, la Société a déterminé que certaines révisions liées à l'opération étaient appropriées pour tenir compte du calendrier des dépenses liées à l'Acquisition du Test GPS, ainsi que du calendrier des dépenses de financement liées au remplacement par la Société de sa facilité de crédit par une société affiliée à Innovatus Capital Partners, LLC, coïncidant avec l'Acquisition du Test GPS. Ces révisions n'ont pas eu d'incidence sur le solde de trésorerie déclaré de la Société au 30 septembre 2022 ou au 31 décembre 2022, ni sur les revenus déclarés pour ces périodes. Suite à ces révisions, les coûts d'exploitation pour le T3 2022 ont augmenté d'environ $3,8 millions, principalement composés de $3,2 millions de coûts non récurrents liés à l'Acquisition du test GPS (précédemment enregistrées au T4 2022) et de $0,5 million de charges d'amortissement liées aux actifs incorporels GPS. En outre, des dépenses financières supplémentaires uniques d'environ $1,2 million liées au remplacement de la facilité de crédit de la Société ont été enregistrées.

Dans le cadre des mises à jour susmentionnées, la Société a préparé des états financiers intermédiaires condensés avec notes de bas de page associées pour la période de neuf mois se terminant le 30 septembre 2022, tels que déposés en tant qu'Exhibit 99.2 à un formulaire 6-K déposé auprès de la Securities and Exchange Commission. Les états financiers intermédiaires condensés pour la période de neuf mois se terminant le 30 septembre 2022 sont également disponibles sur le site Web de la Société. Ces états financiers fournissent des informations détaillées, entre autres, sur l'Acquisition du Test GPS ainsi que sur la nouvelle facilité de crédit conclue avec Innovatus qui a remplacé la facilité de crédit précédemment conclue avec Kreos.

États financiers pro forma

Afin de refléter les mises à jour susmentionnées relatives à l' Acquisition du Test GPS et à la facilité de crédit conclue avec Innovatus, la Société a également déposé en tant qu'Exhibit 99.3 au formulaire 6-K auprès de la Securities and Exchange Commission, des informations financières combinées pro forma non auditées mises à jour pour le semestre clos le 30 juin 2022 et pour l'exercice clos le 31 décembre 2021.

Les informations pro forma ont été préparées par notre management et peuvent ne pas être indicatives des résultats qui auraient réellement été obtenus si l'opération avait été effectuée aux dates indiquées, et ne prétendent pas non plus indiquer les résultats qui pourraient être obtenus à l'avenir. Les informations pro forma sont basées sur des montants provisoires alloués par le management à divers actifs et passifs acquis et peuvent éventuellement être différents de ceux présentés actuellement.

À propos de MDxHealth®

MDxHealth est une société spécialisée dans le diagnostic de précision à un stade commercial qui fournit des informations de diagnostic moléculaire exploitables qui permettent de personnaliser le diagnostic et le traitement du cancer. Les tests de la société sont basés sur des technologies génétiques, épigénétiques (méthylation) et sur d’autres technologies moléculaires brevetées. Ces tests aident les médecins à diagnostiquer des cancers urologiques et à pronostiquer le risque de récidive. Le siège européen de la Société est basé à Herstal, en Belgique, avec des laboratoires à Nimègue, aux Pays-Bas. Les siège et laboratoires américains sont basés à Irvine, en Californie avec des laboratoires supplémentaires à Plano, au Texas. Pour obtenir plus d’informations, consultez le site mdxhealth.com et suivez-nous sur les réseaux sociaux : twitter.com/mdxhealth, facebook.com/mdxhealth et linkedin.com/company/mdxhealth.

Informations financières et revue du commissaire

Les données financières non auditées pour la période de trois mois se terminant le 30 septembre 2022, mentionnées ci-dessus, sont issues de rapports financiers internes. Le commissaire de la Société, BDO Réviseurs d’Entreprises SRL, a confirmé que ses procédures d'examen relatives aux états financiers consolidés condensés de la Société au 30 septembre 2022 et pour la période de neuf mois se terminant à cette même date, déposés auprès de la Securities and Exchange Commission en tant qu'Exhibit au formulaire 6-K et préparés conformément aux International Financial Reporting Standards telles que publiées par l'International Accounting Standards Board (IASB) et telles qu'adoptées par l'UE, ont été substantiellement finalisées. Les états financiers consolidés condensés susmentionnés peuvent être consultés sur le site Web de la société à l'adresse www.mdxhealth.com.

Déclarations prospectives





Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives et des estimations concernant les performances futures prévues de MDxHealth et du marché dans lequel elle opère, qui impliquent toutes certains risques et incertitudes. Ces déclarations sont souvent, mais pas toujours, formulées par l'utilisation de mots ou d'expressions tels que "potentiel", "s'attendre à", "sera", "but", "prochain", "potentiel", "objectif", "explorer", "futur" et "croit" ainsi que d'autres expressions similaires. Les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué comprennent, sans s'y limiter, des déclarations concernant l'acquisition de l'activité de cancer de la prostate d'Oncotype DX® GPS auprès d'Exact Sciences, y compris des déclarations concernant les avantages anticipés de l'acquisition ; des déclarations. Ces déclarations et estimations sont fondées sur des hypothèses et des évaluations de risques connus et inconnus, d'incertitudes et d'autres facteurs, qui ont été jugées raisonnables mais qui peuvent s'avérer inexactes. Les événements réels sont difficiles à prévoir, peuvent dépendre de facteurs qui échappent au contrôle de la société et peuvent s'avérer sensiblement différents. Les exemples de déclarations prévisionnelles comprennent, entre autres, les déclarations que nous faisons concernant les résultats d'exploitation futurs attendus, les efforts de développement de produits, nos stratégies, notre positionnement, nos ressources, nos capacités et nos attentes concernant des événements ou des performances futurs. Les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats, conditions et événements réels diffèrent sensiblement de ceux indiqués dans les déclarations prospectives comprennent, entre autres, les éléments suivants : les incertitudes liées à la pandémie de coronavirus (COVID-19), y compris ses effets possibles sur nos activités et la demande de nos produits ; notre capacité à commercialiser nos produits avec succès et de manière rentable ; l'acceptation de nos produits et services par les prestataires de soins de santé ; la volonté des compagnies d'assurance maladie et autres payeurs de couvrir nos produits et services et de nous rembourser de manière adéquate pour ces produits et services ; notre capacité à obtenir et à maintenir les approbations réglementaires et à nous conformer aux réglementations applicables ; la possibilité que les bénéfices anticipés de nos acquisitions d'entreprises, comme notre acquisition de l'activité de cancer de la prostate d'Oncotype DX® GPS, ne se réalisent pas entièrement ou pas du tout ou prennent plus de temps à se réaliser que prévu ; et le montant et la nature de la concurrence pour nos produits et services. D'autres risques et incertitudes importants sont décrits dans les sections Facteurs de risque de notre dernier rapport annuel sur le formulaire 20-F et dans nos autres rapports déposés auprès de la Securities and Exchange Commission. MDxHealth décline expressément toute obligation de mettre à jour de tels énoncés prospectifs dans ce communiqué pour refléter tout changement dans ses attentes à cet égard ou tout changement dans les événements, les conditions ou les circonstances sur lesquels un tel énoncé est basé, sauf si la loi ou la réglementation l'exige. Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre ou une invitation à la vente ou à l'achat de titres ou d'actifs de MDxHealth dans une quelconque juridiction. Aucun titre de MDxHealth ne peut être offert ou vendu aux États-Unis sans enregistrement en vertu de la loi américaine sur les valeurs mobilières de 1933, telle qu'amendée, ou en conformité avec une exemption de celle-ci, et conformément à toute loi américaine sur les valeurs mobilières applicable.

COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE CONDENSE NON AUDITE

Pour les trois mois clos le 30 septembre 2022

En milliers de USD (sauf pour les données par action) juillet-Septembre

2022 juillet-septembre

2021 Services 11.136 5.482 Licences 0 0 Redevances et autres revenus 18 13 Recettes 11.154 5.495 Coût des produits et services vendus (4.931) (2.933) Marge brut 6.223 2.562 Frais de recherche et de développement (2.167) (1.504) Frais de vente et de marketing (7.771) (4.325) Frais généraux et administratifs (8.100) (3.813) Autres recettes d’exploitation, net (115) (71) Perte d'exploitation (11.930) (7.151) Charges financières, nettes (1.701) (470) Perte avant impôt sur le revenu (13.631) (7.621) Impôts sur le revenu 129 0 Perte pour la période (13.502) (7.621) Perte de base et diluée par action (0,08) (0,06)

Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2022





En milliers de USD (sauf pour les données par action) janvier-septembre 2022 janvier-septembre 2021 Services 24,111 15,944 Licences 0 250 Redevances et autres revenus 52 32 Recettes 24,163 16,226 Coût des produits et services vendus (12,168) (8,449) Marge brut 11,995 7,777 Frais de recherche et de développement (5,752) (4,327) Frais de vente et de marketing (17,619) (12,572) Frais généraux et administratifs (17,736) (10,552) Autres recettes d’exploitation, net 159 80 Perte d'exploitation (28,953) (19,594) Charges financières, nettes (2,781) (1,326) Perte avant impôt sur le revenu (31,734) (20,920) Impôts sur le revenu 128 0 Perte pour la période (31,606) (20,920) Perte de base et diluée par action (0.20) (0.18)

