COMMUNIQUÉ DE PRESSE – INFORMATIONS RÉGLEMENTÉES

27 AVRIL 2022, 16 h 00 EDT/22 h 00 CET

MDxHealth communique ses résultats du 1er trimestre de l’exercice 2022

IRVINE, CA, et HERSTAL, BELGIQUE — le 27 avril 2022 — MDxHealth SA (NASDAQ/Euronext : MDXH), une société spécialisée dans le diagnostic de précision à un stade commercial, a communiqué aujourd’hui ses résultats financiers du premier trimestre clôturé le 31 mars 2022.

Michael McGarrity, directeur général (CEO) de MDxHealth, a déclaré : « Nous sommes ravis de pouvoir annoncer une croissance des revenus de plus de 20 % pour le 1er trimestre ainsi que la reprise de l’augmentation du nombre d’unités des tests SelectMDx® et ConfirmMDx® par rapport à la même période l’an dernier. Bien que le flux de patients reste variable en fonction de la géographie, nous commençons à constater la normalisation des tendances historiques en matière de consultations en urologie et nous nous attendons à une poursuite de l’amélioration de ces tendances en raison du déclin de la pandémie. »

« Nous nous sentons également encouragés par l’introduction initiale de nouveaux tests de dépistage moléculaire des infections du tractus urinaire (ITU) dans notre canal spécialisé en urologie. Le marché du dépistage des ITU est bien défini, les urologues représentant environ 20 % des 10 millions de tests de dépistage d’ITU prescrits chaque année aux États-Unis. »

« Comme nous l’avons annoncé à l’ouverture de l’exercice, nous sommes impatients de fournir une plus grande visibilité à nos prévisions de 2022 et de les mettre à jour à la fin du premier semestre. Nous sommes satisfaits du travail de notre équipe ainsi que de la forte dynamique qui sous-tend nos activités et les propositions de nouveaux produits. »

Faits marquants pour le premier trimestre clôturé le 31 mars 2022

Les revenus du premier trimestre clôturé le 31 mars 2022 ont augmenté de 21 %, et se montent à 6,1 millions de dollars US, contre 5,1 millions de dollars US à la même période l’an dernier.

Le volume de tests facturable au premier trimestre clôturé le 31 mars 2022 a augmenté de 6 % pour ConfirmMDx et de 2 % pour SelectMDx, soit respectivement 4 141 et 3 311 contre 3 913 et 3 259 à la même période l’an dernier.

Au 31 mars 2022, la trésorerie et les équivalents de trésorerie valaient 48 millions de dollars US.





Analyse financière du trimestre clôturé le 31 mars 2022

en milliers de dollars US (excepté les données relatives aux actions)

Non audité



Trimestre clôturé le 31 mars 2022 2021 % de différence Services 6 092 4 800 27 % Licences et redevances 14 258 (95 %) Total des recettes 6 106 5 058 21 % Coût des ventes et prestations (3 263) (2 683) 22 % Marge brute 2 843 2 375 20 % Charges d’exploitation (10 695) (8 135) 31 % Perte d’exploitation (7 852) (5 760) 36 % Perte nette (8 270) (6 183) 34 % Perte de base et diluée par action (0,05) (0,06) (5 %)

Le total des recettes du premier trimestre clôturé le 31 mars 2022 s’élève à 6,1 millions de dollars US, contre 5,1 millions de dollars US pour le premier trimestre de 2021, ce qui représente une augmentation de 21 %. Les revenus liés aux services se montent à 6,1 millions de dollars US pour le 1er trimestre de l’exercice 2022, soit une augmentation de 27 % par rapport aux 4,8 millions de dollars US du 1er trimestre de l’exercice 2021.

La marge brute pour le premier trimestre clôturé le 31 mars 2022 était de 2,8 millions de dollars US, contre 2,4 millions de dollars US pour le premier trimestre de l’exercice 2021. Les marges brutes ont atteint 46,6 % au 1er trimestre de l’exercice 2022, contre 47,0 % au 1er trimestre de l’exercice 2021.

Les charges d’exploitation pour le premier trimestre clôturé le 31 mars 2022 s’élèvent à 10,7 millions de dollars US, contre 8,1 millions de dollars US pour le premier trimestre de l’exercice 2021, soit une augmentation de 31 %, principalement soutenue par nos dépenses de société publique à la suite de notre introduction en bourse sur le NASDAQ au quatrième trimestre de l’exercice 2021.

La perte d’exploitation et la perte nette pour le premier trimestre clôturé le 31 mars 2022 s’élèvent respectivement à 7,9 millions de dollars US et à 8,3 millions de dollars US, contre respectivement 5,8 millions de dollars US et 6,2 millions de dollars US pour le 1er trimestre de l’exercice 2021.

Au 31 mars 2022, la trésorerie et les équivalents de trésorerie valaient 48 millions de dollars US.

À propos de MDxHealth

MDxHealth est une société spécialisée dans le diagnostic de précision à un stade commercial qui fournit des informations pratiques en matière de diagnostic moléculaire qui permettent de personnaliser le diagnostic et le traitement de cancers. Les tests de la société sont basés sur des technologies génétiques, épigénétiques (méthylation) et moléculaires diverses brevetées. Ces tests aident les médecins à diagnostiquer des cancers urologiques et à pronostiquer le risque de résurgence. Le siège social européen de la Société est basé à Herstal, en Belgique, et son laboratoire est situé à Nimègue, aux Pays-Bas. Le siège social et son laboratoire aux États-Unis sont basés à Irvine, en Californie. Pour obtenir plus d’informations, consultez le site mdxhealth.com et suivez-nous sur les réseaux sociaux : twitter.com/mdxhealth, facebook.com/mdxhealth et linkedin.com/company/mdxhealth.

Pour plus d’informations :

MDxHealth



info@mdxhealth.com



LifeSci Advisors (relations avec les investisseurs et le public)

États-Unis : +1 949 271 9223

ir@mdxhealth.com

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives et des estimations relatives aux performances futures prévues de MDxHealth et du marché sur lequel elle opère. Lesdites déclarations et estimations se basent sur différentes hypothèses et estimations de risques connus et inconnus, d’incertitudes et d’autres facteurs, qui ont été jugés raisonnables, mais pouvant s’avérer incorrects. Les événements réels sont difficiles à prévoir et peuvent dépendre de facteurs au-delà du contrôle de la Société, et peuvent s’avérer être substantiellement différents. Des exemples de déclarations prospectives comprennent, entre autres, les déclarations que nous faisons concernant les résultats d’exploitation futurs attendus ; les efforts de développement de nos produits, nos stratégies, notre positionnement, nos ressources, nos capacités et nos attentes en matière d’événement ou de performances futurs. Les facteurs importants susceptibles d’entraîner une différence significative entre les résultats, les conditions et les événements réels et ceux indiqués dans les déclarations prospectives comprennent, entre autres, les éléments suivants : les incertitudes liées à la pandémie de coronavirus (COVID-19), y compris ses effets possibles sur nos opérations et sur la demande de nos produits ; notre capacité à commercialiser nos produits avec succès et de manière rentable ; l’acceptation de nos produits et services par les prestataires de soins de santé ; la volonté des compagnies d’assurance maladie et autres payeurs de couvrir nos produits et services et de nous rembourser de manière adéquate pour ces produits et services ; et le volume et la nature de la concurrence pour nos produits et services. MDxHealth décline expressément toute obligation de mise à jour de toute déclaration prospective mentionnée dans le présent communiqué afin de refléter tout changement dans ses attentes à cet égard ou tout changement concernant les événements, conditions ou circonstances sur lesquels une telle déclaration est basée, sauf si cela est requis par la loi ou par une réglementation. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre ni une invitation de vente ou d’achat de titres ou d’actifs de MDxHealth, et ce dans quelque juridiction que ce soit. Aucune valeur mobilière de MDxHealth ne peut être offerte ou vendue aux États-Unis sans inscription préalable en vertu de la loi des États-Unis de 1933 sur les valeurs mobilières (« U.S. Securities Act of 1933 ») et ses amendements, ou dans le respect d’une dispense d’une telle inscription, et conformément à toutes les lois applicables aux valeurs mobilières aux États-Unis.

REMARQUE : Le logo de MDxHealth, MDxHealth, ConfirmMDx, SelectMDx, ResolveMDx, AS-MDx et MonitorMDx sont des marques commerciales ou des marques déposées de MDxHealth SA. Toutes les autres marques commerciales et marques de service sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Pièce jointe