COMMUNIQUÉ DE PRESSE – INFORMATIONS RÉGLEMENTÉES

19 décembre 2022, 17h00 EDT/23h00 CET

MDxHealth dépose une déclaration d'enregistrement aux États-Unis sous la forme d'un formulaire F-3

IRVINE, CA, et HERSTAL, BELGIQUE – 19 décembre 2022 – MDxHealth SA (NASDAQ/Euronext : MDXH), une société spécialisée dans le diagnostic de précision à un stade commercial, a annoncé aujourd’hui qu’elle avait déposé une déclaration d'enregistrement aux États-Unis pour ses American Depositary Shares ("ADS"), chacune représentant 10 actions ordinaires. La société a déposé la déclaration d'enregistrement et les informations financières associées dans le cadre d'une procédure standard pour une société cotée sur le NASDAQ et pour rationaliser toute réponse à des besoins stratégiques ou financiers futurs. Si elle est déclarée effective, la déclaration d'enregistrement peut rester disponible pendant une période maximale de trois ans.

À propos de MDxHealth®

MDxHealth est une société spécialisée dans le diagnostic de précision à un stade commercial qui fournit des informations de diagnostic moléculaire exploitables qui permettent de personnaliser le diagnostic et le traitement du cancer. Les tests de la société sont basés sur des technologies génétiques, épigénétiques (méthylation) et sur d’autres technologies moléculaires brevetées. Ces tests aident les médecins à diagnostiquer des cancers urologiques et à pronostiquer le risque de récidive. Le siège européen de la Société est basé à Herstal, en Belgique, avec des laboratoires à Nimègue, aux Pays-Bas. Les siège et laboratoires américains sont basés à Irvine, en Californie avec des laboratoires supplémentaires à Plano, au Texas. Pour obtenir plus d’informations, consultez le site mdxhealth.com et suivez-nous sur les réseaux sociaux : twitter.com/mdxhealth, facebook.com/mdxhealth et linkedin.com/company/mdxhealth.

Pour plus d’informations :

MDxHealth



info@mdxhealth.com



LifeSci Advisors (relations avec les investisseurs et le public)

États-Unis : +1 949 271 9223

ir@mdxhealth.com





