COMMUNIQUÉ DE PRESSE - INFORMATION RÉGLEMENTÉE

19 août 2022, 16h00 EDT/22h00 CET

Nouveau montant du capital et nouveau nombre d'actions de Mdxhealth

IRVINE, CA, et HERSTAL, BELGIQUE – 19 août 2022 – MDxHealth SA (NASDAQ/Euronext: MDXH) (« mdxhealth » ou « la Société »), une société spécialisée dans le diagnostic de précision à un stade commercial, annonce aujroud'hui, conformément à l'article 15 de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses, que dans le cadre d'une augmentation de capital réalisée le 11 août 2022 pour régler une partie du prix d'achat de l'acquisition par la Société du test Oncotype DX® GPS (Genomic Prostate Score®) de Genomic Health, Inc. (filiale d'Exact Sciences Corportation) annoncée le 2 août 2022, son capital a augmenté de EUR 118.662.067,69 à EUR 123.539.165,19 et le nombre de ses actions émises et en circulation a augmenté de 155.969.226 à 162.880.936 actions ordinaires, par l'émission d'un total de 6.911.710 nouvelles actions. En plus des actions en circulation, le nombre total de droits de souscription en circulation au moment de ce communiqué de presse est de 14.013.030, qui conférèrent à leurs détenteurs (sous réserve d'exercice) le droit de souscrire à 14.013.030 nouvelles actions avec droit de vote au total.

