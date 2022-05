COMMUNIQUÉ DE PRESSE – INFORMATION RÉGLEMENTÉE

19 Mai 2022, 16 h 00 EDT/22 h 00 CET

Palmetto GBA émet la couverture LCD de base pour SelectMDx® for Prostate Cancer

IRVINE, CA, et HERSTAL, BELGIQUE — le 19 mai 2022 — MDxHealth SA (NASDAQ/Euronext : MDXH), une société spécialisée dans le diagnostic de précision à un stade commercial, annonce que Palmetto GBA, un entrepreneur administratif Medicare (MAC) qui évalue les technologies de diagnostic moléculaire dans le cadre de son programme MolDX, a finalisé la détermination de la couverture locale (LCD) de base pour les biomarqueurs moléculaires qui stratifient les patients présentant un risque accru de cancer de la prostate qui couvre l’indication de notre test SelectMDx® pour le cancer de la prostate. Le LCD de base identifie les données probantes appuyant l’utilité clinique de notre test SelectMDx et, lorsque le LCD entrera en vigueur le 3 juillet 2022, il devrait soutenir la couverture de notre test pour les patients admissibles de l’assurance-maladie aux États-Unis.

Michael McGarrity, directeur général (CEO) de MDxHealth, a déclaré : « Nous sommes heureux de signaler cette évolution très positive et importante pour MDxHealth. Nous sommes certains que nos données cliniques pour le test SelectMDx, l’adoption de notre base de clients en urologie et l’inclusion dans les lignes directrices NCCN mérite couverture par l’assurance-maladie. Nous sommes impatients de continuer à améliorer la disponibilité de notre test pour les clients et les patients actuels et nouveaux qui entrent dans la voie diagnostique du cancer de la prostate. Notre test SelectMDx, jumelé à notre test ConfirmMDx® après la biopsie initiale, présente une voie d’action clinique pour les urologues et les patients. »

Le LCD de base se trouve ici.

À propos de MDxHealth

MDxHealth est une société spécialisée dans le diagnostic de précision à un stade commercial qui fournit des informations pratiques en matière de diagnostic moléculaire qui permettent de personnaliser le diagnostic et le traitement de cancers. Les tests de la société sont basés sur des technologies génétiques, épigénétiques (méthylation) et moléculaires diverses brevetées. Ces tests aident les médecins à diagnostiquer des cancers urologiques et à pronostiquer le risque de résurgence. Le siège social européen de la Société est basé à Herstal, en Belgique, et son laboratoire est situé à Nimègue, aux Pays-Bas. Le siège social et son laboratoire aux États-Unis sont basés à Irvine, en Californie. Pour obtenir plus d’informations, consultez le site mdxhealth.com et suivez-nous sur les réseaux sociaux : twitter.com/mdxhealth, facebook.com/mdxhealth et linkedin.com/company/mdxhealth.

Pour plus d’informations :

MDxHealth



info@mdxhealth.com



LifeSci Advisors (relations avec les investisseurs et le public)

États-Unis : +1 949 271 9223

ir@mdxhealth.com

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives et des estimations relatives aux performances futures prévues de MDxHealth et du marché sur lequel elle opère. Lesdites déclarations et estimations se basent sur différentes hypothèses et estimations de risques connus et inconnus, d’incertitudes et d’autres facteurs, qui ont été jugés raisonnables, mais pouvant s’avérer incorrects. Les événements réels sont difficiles à prévoir et peuvent dépendre de facteurs au-delà du contrôle de la Société, et peuvent s’avérer être substantiellement différents. Des exemples de déclarations prospectives comprennent, entre autres, les déclarations que nous faisons concernant les résultats d’exploitation futurs attendus ; les efforts de développement de nos produits, nos stratégies, notre positionnement, nos ressources, nos capacités et nos attentes en matière d’événement ou de performances futurs. Les facteurs importants susceptibles d’entraîner une différence significative entre les résultats, les conditions et les événements réels et ceux indiqués dans les déclarations prospectives comprennent, entre autres, les éléments suivants : les incertitudes liées à la pandémie de coronavirus (COVID-19), y compris ses effets possibles sur nos opérations et sur la demande de nos produits ; notre capacité à commercialiser nos produits avec succès et de manière rentable ; l’acceptation de nos produits et services par les prestataires de soins de santé ; la volonté des compagnies d’assurance maladie et autres payeurs de couvrir nos produits et services et de nous rembourser de manière adéquate pour ces produits et services ; et le volume et la nature de la concurrence pour nos produits et services. MDxHealth décline expressément toute obligation de mise à jour de toute déclaration prospective mentionnée dans le présent communiqué afin de refléter tout changement dans ses attentes à cet égard ou tout changement concernant les événements, conditions ou circonstances sur lesquels une telle déclaration est basée, sauf si cela est requis par la loi ou par une réglementation. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre ni une invitation de vente ou d’achat de titres ou d’actifs de MDxHealth, et ce dans quelque juridiction que ce soit. Aucune valeur mobilière de MDxHealth ne peut être offerte ou vendue aux États-Unis sans inscription préalable en vertu de la loi des États-Unis de 1933 sur les valeurs mobilières (« U.S. Securities Act of 1933 ») et ses amendements, ou dans le respect d’une dispense d’une telle inscription, et conformément à toutes les lois applicables aux valeurs mobilières aux États-Unis.

REMARQUE : Le logo de MDxHealth, MDxHealth, ConfirmMDx, SelectMDx, ResolveMDx, AS-MDx et MonitorMDx sont des marques commerciales ou des marques déposées de MDxHealth SA. Toutes les autres marques commerciales et marques de service sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

