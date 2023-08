MDxHealth SA, leader du diagnostic moléculaire, est une société spécialisée dans le développement et la commercialisation de tests épigénétiques destinés à améliorer le dépistage des cancers et le traitement des patients cancéreux. L'activité de la société s'organise autour de 2 familles de produits : - tests moléculaires épigénétiques (ConfirmMDx) : tests utiles et innovants qui permettent aux chercheurs d'identifier correctement le cancer de la prostate et de le traiter ; - tests de biopsie liquide non invasifs (SelectMDx) : tests qui permettent d'évaluer le risque d'avoir le cancer de la prostate agressif lors d'une biopsie.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale