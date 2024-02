(Alliance News) - ME Group International PLC a vu son bénéfice annuel et son chiffre d'affaires augmenter grâce à la croissance des ventes dans toutes les régions géographiques.

L'opérateur de distributeurs automatiques basé à Epsom, en Angleterre, a déclaré que le bénéfice avant impôt a augmenté de 26% à 67,1 millions de livres sterling au cours de l'exercice clos le 31 octobre, contre 53,4 millions de livres sterling il y a un an, tandis que le chiffre d'affaires a augmenté de 15% à 297,7 millions de livres sterling, contre 259,8 millions de livres sterling au cours de l'exercice 2022.

L'augmentation du chiffre d'affaires est due à une "forte croissance" dans chacune des régions géographiques de l'entreprise, avec une croissance du chiffre d'affaires de 15 % en Europe continentale, due à une performance forte et continue en France. Au Royaume-Uni et en République d'Irlande, le chiffre d'affaires a également augmenté de 15 %, et dans la région Asie-Pacifique, le chiffre d'affaires opérationnel a progressé de 11 %

ME a augmenté son dividende final de 47% à 4,42 pence, contre 3,00 pence l'année précédente, ce qui porte son dividende total à 7,39 pence, soit une baisse de 42% par rapport à 12,70 pence.

En ce qui concerne l'avenir, le directeur général et président du conseil d'administration a déclaré : "Le conseil d'administration se tourne vers l'avenir : "Le conseil d'administration envisage l'avenir avec confiance et, malgré les changements dans l'environnement macroéconomique, s'attend à ce que le groupe s'appuie sur le succès de l'exercice 2023 et réalise une croissance continue du chiffre d'affaires et des bénéfices au cours de l'exercice 2024."

Il a ajouté : "Nous sommes heureux d'annoncer une année de performance financière record au cours de laquelle nous avons continué à faire de grands progrès dans la mise en œuvre de notre stratégie de croissance à long terme. Nous avons enregistré une forte croissance du chiffre d'affaires et des bénéfices dans tous nos domaines d'activité et toutes nos régions géographiques, et ce malgré les difficultés macroéconomiques largement évoquées. Nos activités de blanchisserie, l'un des principaux moteurs de croissance du groupe, ont enregistré des résultats particulièrement bons et notre expansion s'est poursuivie à un rythme soutenu. La demande de services de cabines photos reste forte et nous continuons à développer nos relations avec les gouvernements et les organismes de réglementation pour nos services de photos d'identité numériques et sécurisées".

Les actions de ME ont augmenté de 7,5 % à 142,80 pence chacune à Londres jeudi matin.

