ME Group International revoit ses perspectives à la hausse, la demande de photos d'identité stimulant les ventes

(Alliance News) - ME Group International PLC a annoncé jeudi qu'il avait revu à la hausse ses perspectives pour l'ensemble de l'année à la suite d'une performance étonnamment forte au cours des six derniers mois, les bénéfices et les revenus ayant augmenté en partie en raison de l'utilisation accrue des cabines photo.

ME est une entreprise d'équipement de services instantanés basée à Epsom, en Angleterre, anciennement connue sous le nom de Photo-Me International PLC.

La société a déclaré qu'au cours du semestre clos le 30 avril, son bénéfice avant impôts a augmenté de plus de 35 % par rapport à la même période de l'année précédente. Le chiffre d'affaires du groupe a augmenté de plus de 24 %. ME a déclaré que ces augmentations étaient dues à une forte performance dans tous les domaines d'activité clés et sur l'ensemble de ses 19 marchés d'exploitation.

Les actions de ME ont augmenté de 8,4 % à 149,11 pence à Londres jeudi. La valeur de l'action a plus que doublé au cours de l'année écoulée.

En particulier, le chiffre d'affaires de Photo.ME a augmenté d'environ 25 % d'une année sur l'autre, la demande croissante de photos d'identité ayant stimulé l'utilisation des cabines photo dans tous les territoires. Cette évolution a été particulièrement marquée en Europe et en Asie. ME a déclaré que ses récents efforts de recherche et de développement ont principalement porté sur l'amélioration des capacités d'impression et de photographie de ses cabines photo.

ME a déclaré que son activité de blanchisserie Wash.ME a également enregistré de bons résultats, avec une augmentation des recettes d'environ 36 %, et qu'elle reste un axe d'investissement clé. Dans son activité d'impression numérique Print.ME, qui opère principalement en France, le chiffre d'affaires a augmenté d'environ 11 %, tandis que son activité d'équipement de distribution automatique Feed.ME "reste un axe stratégique central".

ME finalise actuellement la production d'une nouvelle application qui permettra à Wash.ME de mieux analyser les clients, d'accroître leur fidélité et d'améliorer les performances, et a déclaré que le déploiement commencerait ce mois-ci. Entre-temps, elle a déclaré que le déploiement en cours des nouveaux kiosques Print.ME "devrait encore stimuler les performances".

ME a déclaré qu'en raison des bonnes performances commerciales, elle a revu à la hausse ses perspectives pour l'exercice en cours. La société s'attend désormais à un chiffre d'affaires compris entre 300 et 320 millions de livres sterling, alors qu'elle prévoyait auparavant un chiffre d'affaires compris entre 280 et 300 millions de livres sterling. Le bénéfice avant impôt devrait se situer entre 64 et 67 millions de livres sterling, contre une fourchette précédente de 61 à 65 millions de livres sterling.

