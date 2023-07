ME Group International plc est une société basée au Royaume-Uni, qui est engagée dans l'exploitation, la vente et l'entretien d'une gamme d'équipements de services instantanés. La société exploite des cabines photographiques automatiques à pièces pour l'identification et l'amusement, ainsi qu'une gamme variée d'équipements de distribution automatique, notamment des kiosques à photos numériques, des machines à laver, des équipements de services aux entreprises et des machines à amuser. Elle se concentre sur le marché des équipements de jus de fruits frais en libre-service et des distributeurs automatiques de pizzas destinés aux marchés de la vente au détail et de l'hôtellerie interentreprises (B2B). La société est présente en Belgique, en France, au Japon et en Suisse. La société a trois segments : Asie-Pacifique, Europe continentale et Royaume-Uni. Ses marques comprennent Photo-Me, Revolution Laundry et Amuse.Me. Elle possède environ 27 625 cabines photo, 4 754 unités de blanchisserie et 4 785 kiosques d'impression numérique. Ses filiales comprennent Jolly Roger (Amusement Rides) Limited, Photo-Me (Retail) Limited, Xpand Investments Limited et

Secteur Equipements et pièces électroniques