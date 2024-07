(Alliance News) - ME Group International PLC a annoncé lundi qu'il avait conclu un accord avec Motor Fuel Group, qui permettra à la société cotée au FTSE 250 de déployer 300 de ses machines à laver Wash.ME Revolution dans les stations-service du Royaume-Uni.

L'opérateur de distributeurs automatiques basé à Epsom, en Angleterre, anciennement connu sous le nom de Photo-Me International, a déclaré : "Ces machines permettent aux consommateurs d'accéder à des services de lavage et de séchage en libre-service, de grande capacité, à haut rendement énergétique et à grande vitesse, 24 heures sur 24, sept jours sur sept. Aujourd'hui, ME Group exploite plus de 1 462 machines à laver Wash.ME Revolution au Royaume-Uni et en République d'Irlande et 5 957 machines dans le monde, et continue d'étendre rapidement son parc grâce au déploiement continu de nouvelles machines dans des lieux très fréquentés."

Vladimir Crasneanscki, chef des opérations commerciales au Royaume-Uni chez ME Group, a déclaré : "MFG est un partenaire fantastique pour nos services de blanchisserie Wash.ME Revolution en raison de son souci d'offrir à ses clients des options pratiques en matière de vente au détail et de service. Il existe une opportunité significative pour nos machines Wash.ME Revolution à travers le Royaume-Uni et ce partenariat est révélateur de notre intention pour le marché britannique et permet de progresser rapidement dans l'expansion géographique à travers le Royaume-Uni".

Les machines seront installées au cours des cinq prochaines années.

Les actions de ME Group ont augmenté de 3,9 % pour atteindre 192,60 pence chacune lundi matin à Londres.

Par Tom Budszus, rédacteur en chef du site Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.