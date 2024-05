ME Group International plc est une société basée au Royaume-Uni qui exploite, vend et entretient une gamme d'équipements de distribution automatique à service instantané, principalement destinés au marché des consommateurs. L'entreprise possède plus de 47 500 distributeurs automatiques en activité, qui se concentrent sur quatre domaines principaux : Photo.ME, Wash.ME, Print.ME et Feed.ME. Photo.ME propose des cabines photographiques et des solutions intégrées d'identification biométrique. Wash.ME propose des services de blanchisserie sans surveillance et des laveries automatiques. Print.ME propose des kiosques d'impression numérique de haute qualité. Feed.ME fournit des équipements de distribution automatique pour le marché de la restauration. En outre, la société exploite d'autres équipements de distribution automatique tels que des manèges pour enfants, des machines d'amusement et des équipements de services aux entreprises. Ses segments comprennent l'Asie-Pacifique, l'Europe continentale et le Royaume-Uni et l'Irlande. Ses équipements sont installés dans des zones de forte fréquentation telles que les supermarchés, les centres commerciaux (intérieurs et extérieurs), les centres de transport et les bâtiments administratifs (hôtels de ville, police et autres).

Secteur Machines et équipements industriels