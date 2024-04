Mears Group PLC est un fournisseur britannique de solutions de logement pour les secteurs public et privé. La société opère à travers trois segments : Maintenance, Gestion et Développement. La société offre une gamme de services, notamment l'entretien des logements, le logement avec soins, la gestion des logements, la construction de logements, l'entretien planifié, les travaux d'investissement et la gestion des installations. L'entretien des logements comprend les services de réparation, de rénovation, de sécurité incendie et d'entretien des bâtiments. Les services de logement avec soins proposent une gamme de programmes, y compris des petits bâtiments avec quelques propriétés et de grands sites. Le service de gestion des logements est spécialisé dans les services de gestion des logements communautaires, y compris la gestion des locations, la gestion des baux et l'entretien des propriétés. L'entretien planifié comprend des travaux tels que l'installation du chauffage central, la pose de double vitrage, l'amélioration de la cuisine et de la salle de bain, la réfection du câblage, la réfection de la toiture, l'entretien annuel de la chaudière et du chauffage.