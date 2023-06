Mears annonce un bénéfice supérieur aux attentes

(Alliance News) - Les titres suivants sont ceux qui ont le plus progressé et le plus régressé parmi les petites capitalisations du London Main Market vendredi.

PETITES CAPITALISATIONS - GAGNANTS

Mears Group PLC, en hausse de 5,3% pence, fourchette de 12 mois 253p-282,42p. Le fournisseur de logements et de services sociaux déclare avoir connu une forte activité au cours des cinq premiers mois de son exercice financier, avec "des revenus toujours élevés, une amélioration des marges d'exploitation et d'excellentes performances en termes de trésorerie". Grâce à cette "dynamique forte et continue", le conseil d'administration s'attend à ce que les bénéfices de l'exercice soient sensiblement supérieurs aux attentes actuelles du marché. Il n'a pas précisé de quoi il s'agissait.

AO World PLC, en hausse de 3,9% à 83,99 pence, fourchette de 12 mois 67,45 pence-84,95 pence. Frasers Group PLC, le propriétaire des chaînes de magasins House of Fraser, Sports Direct et Flannels, a augmenté sa participation dans le détaillant en ligne de produits électriques à 21% jeudi, contre 19% précédemment. La semaine dernière, vendredi, Frasers a acquis une participation de 19 %, alors qu'elle était nulle auparavant. Frasers a déclaré en début de semaine que l'investissement initial était "l'aboutissement de discussions productives au cours des deux dernières années sur l'établissement d'un partenariat stratégique".

PETITES CAPITALISATIONS - PERDANTS

Anglo-Eastern Plantations PLC, en baisse de 7,6% à 730,18p, fourchette de 12 mois 714p-820p. Le producteur d'huile de palme et de caoutchouc en Indonésie et en Malaisie fait état d'une baisse de la production de régimes de fruits frais, avec 420 300 tonnes métriques de régimes de fruits frais au cours des cinq mois se terminant le 31 mai, soit une baisse de 5,3 % par rapport aux 443 800 tonnes métriques de l'année précédente. En outre, elle note la baisse du prix de l'huile de palme brute en raison de la diminution de la demande due à la concurrence de l'huile de tournesol et de l'huile de canola. Le prix moyen de l'huile de palme brute ex-Rotterdam au 31 mai a chuté de 39 % pour atteindre 1 006 USD par tonne métrique, contre 1 650 USD il y a un an. Il a encore baissé pour atteindre 890 USD au 2 juin, soit 16 % de moins que le prix de fin mai. Il prévient que les prix de l'huile de palme brute sont susceptibles de baisser davantage en raison de l'augmentation de la production au cours du second semestre de l'année.

Par Elizabeth Winter, reporter senior des marchés d'Alliance News

