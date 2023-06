Mears prévoit un bénéfice supérieur aux attentes grâce à une activité commerciale soutenue

Mears Group PLC - fournisseur de logements et de services sociaux basé à Gloucester, en Angleterre - déclare avoir connu une forte activité au cours des cinq premiers mois de son exercice financier, avec "des revenus toujours élevés, une amélioration des marges d'exploitation et d'excellentes performances en termes de trésorerie". Grâce à cette "dynamique forte et continue", le conseil d'administration s'attend à ce que les bénéfices de l'exercice soient sensiblement supérieurs aux attentes actuelles du marché. Il n'a pas précisé de quoi il s'agissait.

Pour 2022, Mears a déclaré un chiffre d'affaires de 959,6 millions de livres sterling, contre 878,4 millions de livres sterling. Le bénéfice avant impôt a plus que doublé, passant de 16,3 millions de livres sterling à 34,9 millions de livres sterling.

Mears devrait publier ses résultats intermédiaires pour le semestre clos le 30 juin le 3 août.

Cours actuel de l'action : 280,00 pence l'unité, en hausse de 6,8 % à Londres vendredi matin.

Variation sur 12 mois : + 44 %.

Par Holly Beveridge, journaliste à Alliance News

