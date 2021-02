MECELEC COMPOSITES

Egalité professionnelle : l'exemplarité de MECELEC COMPOSITES



17-Fév-2021 / 18:00 CET/CEST

Information réglementaire transmise par EQS Group.

Le contenu de ce communiqué est de la responsabilité de l'émetteur.



Mauves, le 17 février 2021 à 18h Egalité professionnelle : l'exemplarité de MECELEC COMPOSITES MECELEC COMPOSITES, après avoir amélioré son classement Gaïa Rating, confirme la force de sa stratégie RSE et son impact quotidien auprès de ses 173 collaborateurs, avec l'obtention de la note de 93/100 à l'Index de l'Egalité Femme-Homme. Instituée par le Ministère du Travail, cette note permet aux entreprises de plus de 50 salariés, de s'évaluer sur le plan de l'égalité professionnelle, et est calculée à partir de 4 indicateurs : l'écart de rémunération femmes-hommes ;

l'écart de répartition des augmentations individuelles ;

le nombre de salariées augmentées à leur retour de congé de maternité ;

le nombre de personnes du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations. « Femme Directeur d'entreprise, je suis particulièrement attentive au sujet de l'égalité homme-femme, qui ne devrait pas en être un. Au sein du Groupe, je m'attache au bien-être de mes équipes, en veillant notamment à un traitement égal, sans aucune distinction. Parvenir à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, c'est accompagner le changement des mentalités d'ores et déjà en marche, soutenu par la Loi pour la Liberté de choisir son avenir professionnel. » précise Bénédicte Durand, Directeur Général du Groupe et ambassadrice de l'égalité professionnelle en région Auvergne Rhône-Alpes. MECELEC COMPOSITES est le leader français de la mise en ?uvre des matériaux composites. Connu depuis 1934 pour ses développements d'outillage spécifiques dans le BTP (coffret d'électricité, gaz, télécoms, eau, .), le Groupe a également développé une expertise et des technologies de pointe dans les composites. Il co-développe avec ses clients des produits innovants dans des secteurs aussi variés et exigeants que l'aéronautique, l'automobile et le médical, ou encore les transports, le ferroviaire, l'industrie, etc. MECELEC COMPOSITES propose des solutions 100% intégrées, de la R&D à la production. Le Groupe est fort du savoir-faire de ses collaborateurs répartis sur 4 sites en région Auvergne-Rhône-Alpes et 1 site en Roumanie. Il accompagne aujourd'hui plus de 500 clients à l'international, et a reçu en 2020 le prix du lauréat de la meilleure innovation dans la catégorie Design et Mobilier des JEC Innovation Awards. La société est cotée sur EURONEXT GROWTH - Code ISIN : FR0000061244 - ALMEC Fichier PDF dépôt réglementaire



Document : Egalité professionnelle : l'exemplarité de MECELEC COMPOSITES