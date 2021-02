MECELEC COMPOSITES

MECELEC COMPOSITES: Bénédicte Durand, marraine de la promo Lyon Start Up 2021



25-Fév-2021 / 18:00 CET/CEST

Information réglementaire transmise par EQS Group.

Le contenu de ce communiqué est de la responsabilité de l'émetteur.



Mauves, le 25 février 2021 à 18h Bénédicte Durand, marraine de la promo Lyon Start Up 2021 Bénédicte Durand, Directeur général de MECELEC COMPOSITES, a été retenue pour être la marraine de la promotion 2021 de Lyon Start Up. L'occasion pour Bénédicte Durand de témoigner et de transmettre aux candidats son expérience, son dynamisme et sa vision du management - agile - pour accompagner la croissance du Groupe en innovant sans cesse et en étant à l'écoute des mutations qui s'opèrent. Lyon Start Up est un projet de la Fondation pour l'Université de Lyon, soutenu par la Métropole de Lyon et la Région Auvergne Rhône-Alpes, qui a pour mission, en liaison avec le monde socio-économique, de contribuer au rayonnement de son territoire, notamment au travers de son pôle entrepreneuriat. Ce dernier offre en 4 mois, un suivi complet à la création d'une start-up, et sensibilise à l'entrepreneuriat et aux démarches créatives, en favorisant la création d'entreprises et de valeur, aidant à prototyper des idées, des produits, en développant des compétences et des projets, et en mettant en relation différents acteurs pour créer d'éventuelles synergies. « Quelle joie de donner envie à des personnes d'entreprendre, et de communiquer ma soif d'entreprendre et d'avancer ! Oser croire en ses idées, les faire évoluer, pour les rendre réelles : tel sera mon message pour cette promotion 2021 qui, dans un contexte particulier, doit plus que jamais rendre tout possible. Redoublons d'audace et d'inventivité pour ne pas subir, mais bien tirer parti du contexte sanitaire et économique » précise Bénédicte Durand, Directeur Général du Groupe. MECELEC COMPOSITES est le leader français de la mise en ?uvre des matériaux composites. Connu depuis 1934 pour ses développements d'outillage spécifiques dans le BTP (coffret d'électricité, gaz, télécoms, eau, .), le Groupe a également développé une expertise et des technologies de pointe dans les composites. Il co-développe avec ses clients des produits innovants dans des secteurs aussi variés et exigeants que l'aéronautique, l'automobile et le médical, ou encore les transports, le ferroviaire, l'industrie, etc. MECELEC COMPOSITES propose des solutions 100% intégrées, de la R&D à la production. Le Groupe est fort du savoir-faire de ses collaborateurs répartis sur 4 sites en région Auvergne-Rhône-Alpes et 1 site en Roumanie. Il accompagne aujourd'hui plus de 500 clients à l'international, et a reçu en 2020 le prix du lauréat de la meilleure innovation dans la catégorie Design et Mobilier des JEC Innovation Awards. La société est cotée sur EURONEXT GROWTH - Code ISIN : FR0000061244 - ALMEC Fichier PDF dépôt réglementaire



Document : MECELEC COMPOSITES - Bénédicte Durand, marraine de la promo Lyon Start Up 2021