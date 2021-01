MECELEC COMPOSITES

MECELEC COMPOSITES: CHIFFRE D'AFFAIRES GROUPE : 27,9 M?



19-Jan-2021 / 17:45 CET/CEST

Mauves, le 19 janvier 2021 à 17h45 CHIFFRE D'AFFAIRES GROUPE : 27,9 M?* CARNET DE COMMANDES DE 8,6 M? AVEC PLUSIEURS MOIS DE VISIBILITE ACCELERATION DE LA CROISSANCE AU S2 2020 2019 En M? S2 2020 S1 2020 TOTAL 2020 S2 2019 S1 2019 TOTAL 2019 DISTRIBUTION MOBILITE AERO/DEFENSE SPORTS ET LOISIRS MEDICAL INDUSTRIE 7,91 4,77 0,05 0,29 0,16 0,73 4,52 5,45 0,08 0,49 0,15 0,93 12,43 10,22 0,13 0,78 0,31 1,66 5,68 4, 87 0,11 0,18 0,14 2,63 7,92 5,83 0,12 0,46 0,26 0,70 13,60 10,70 0,23 0,64 0,40 3,33 CA MECELEC COMPOSITES 13,91 11,62 25,53 13,61 15,29 28,90 Roumanie 1,40 0,80 MC Coating** 1,00 CA GROUPE* 27,93 29,70 * non consolidé ** acquisition de MC Coating en février 2020 MECELEC COMPOSITES, spécialiste de la transformation des matériaux composites, annonce un chiffre d'affaires de 27,9 M?. Il bénéficie d'une forte accélération du S2 après un S1 lourdement impacté par la crise sanitaire. Il est à noter que la contribution de MC Coating et de la Roumanie, s'établissent respectivement à 1,4M? et 1,0 M?, permettant au chiffre d'affaires Groupe de s'établir à 27,9 M?, versus 29,7 M? l'année précédente. Au cours du premier semestre, le Groupe a fait l'acquisition en février de MC COATING, société de peinture industrielle, et a dû ralentir sa production dans le cadre de la crise pandémique internationale. L'adoption de mesures sanitaires strictes, le confinement et l'impact direct de la COVID-19 sur l'économie expliquent ce léger repli de l'activité et donc du chiffre d'affaires. Le deuxième semestre a été marqué par le fort rebond du marché de la Distribution avec une hausse de 75 % (versus le S1 2020), et la ténacité et l'implication intactes des équipes qui ont su déployer leurs efforts et savoir-faire afin de répondre au carnet de commandes en forte hausse. « La pandémie mondiale de la COVID-19 aura su démontrer s'il le fallait, la force de nos équipes, de notre expertise et de notre stratégie. En ligne avec les objectifs que nous nous sommes fixés il y a de cela trois ans, l'ensemble de mes collaborateurs et moi-même, avons tout mis en ?uvre pour maintenir le contact avec nos clients, et répondre de façon toujours plus pertinente à leurs attentes. Ainsi, dans un contexte sanitaire qui reste incertain, notre carnet de commandes et les appels d'offres nous confortent dans notre ambition de renouer avec notre trajectoire de croissance : 2021 sera l'année de tous les défis, et nous entamons cette année avec détermination, certains que l'innovation, l'éco-responsabilité et la French Tech seront des atouts majeurs pour y parvenir. » précise Bénédicte Durand, Directeur Général de MECELEC COMPOSITES. Le chiffre d'affaires se répartit par secteur d'activité comme suit : - Distribution (48,7 %) : les clients historiques du Groupe, à savoir les acteurs de l'électricité et du gaz, ont confirmé leurs besoins au travers de projets ; - Mobilité (40,0 %) : l'activité est stable et contre toute attente, l'automobile enregistre une hausse, et le secteur ferroviaire constitue le deuxième marché du Groupe ; - Aéronautique / Défense (0,5 %) : le volume de chiffre d'affaires réalisé dans ce segment reste peu significatif ; - Sports et Loisirs (3,0 %) : ce segment est en hausse, laissant entrevoir un joli potentiel de croissance ; - Médical (1,2 %) : secteur prometteur qui devrait bénéficier de la stratégie mise en ?uvre ; - Industrie (6,5 %) : l'activité est en baisse. Prochaine publication : Résultats annuels, le 23 mars 2021 MECELEC COMPOSITES est le leader français de la mise en ?uvre des matériaux composites. Connu depuis 1934 pour ses développements d'outillage spécifiques dans le BTP (coffret d'électricité, gaz, télécoms, eau, .), le Groupe a également développé une expertise et des technologies de pointe dans les composites. Il co-développe avec ses clients des produits innovants dans des secteurs aussi variés et exigeants que l'aéronautique, l'automobile et le médical, ou encore les transports, le ferroviaire, l'industrie, etc. MECELEC COMPOSITES propose des solutions 100% intégrées, de la R&D à la production. Le Groupe est fort du savoir-faire de ses 200 collaborateurs répartis sur 4 sites en région Auvergne-Rhône-Alpes et 1 site en Roumanie. Il accompagne aujourd'hui plus de 500 clients à l'international et a reçu en 2020, le prix du lauréat de la meilleure innovation dans la catégorie Design et Mobilier des JEC Innovation Awards. La société est cotée sur EURONEXT GROWTH - Code ISIN : FR0000061244 - ALMEC Fichier PDF dépôt réglementaire



