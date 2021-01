Mecelec Composites : 2021 01 25 MECELEC COMPOSITES DISTINGUÉ PAR GAÏA RATING 2020

Communiqué de presse

Mauves, le 25 janvier 2021 à 18h

MECELEC COMPOSITES distingué par Gaïa Rating 2020

MECELEC COMPOSITES, spécialiste de la transformation des matériaux composites, est fier d'annoncer pour la quatrième année consécutive, son classement parmi les meilleures PME et ETI françaises en termes de performances sociales, environnementales et gouvernementales.

En obtenant la note de 66/100, le Groupe figure à la 174ème place sur 390 sociétés. Pour ce qui est du secteur « Industrie », Mecelec Composites se classe à la 85ème position sur 210, et en 8ème position parmi les 127 entreprises du panel réalisant moins de 150 millions d'euros de chiffre d'affaires, démontrant une nouvelle fois la pertinence et l'efficacité de la mise en œuvre de son plan stratégique où la RSE s'illustre quotidiennement.

Cette distinction reflète les développements de l'entreprise amorcés en 2017, au travers d'une augmentation croissante de ses performances en matière de responsabilité sociétale (gouvernance, politique sociale, santé et sécurité), et continue de développer sa politique RSE de manière volontaire, en faisant un employeur responsable, un fournisseur de solutions innovantes de qualité et éco- responsables, et un partenaire de confiance.

L'agence de notation ESG Gaïa Rating est utilisée par des sociétés de gestion de premier plan dans leur processus de gestion et décisions d'investissement.

Prochaine publication : Résultats annuels 2020, le 23 mars 2021

ELIGIBLE

PEA

PME

MECELEC COMPOSITES est le leader français de la mise en œuvre des matériaux composites. Connu depuis 1934 pour ses développements d'outillage spécifiques dans le BTP (coffret d'électricité, gaz, télécoms, eau, …), le Groupe a également développé une expertise et des technologies de pointe dans les composites. Il co-développe avec ses clients des produits innovants dans des secteurs aussi variés et exigeants que l'aéronautique, l'automobile et le médical, ou encore les transports, le ferroviaire, l'industrie, etc.

MECELEC COMPOSITES propose des solutions 100% intégrées, de la R&D à la production. Le Groupe est fort du savoir-faire de ses plus de 180 collaborateurs répartis sur 4 sites en région Auvergne-Rhône-Alpes et 1 site en Roumanie. Il accompagne aujourd'hui plus de 500 clients à l'international.

La société est cotée sur EURONEXT GROWTH PARIS - Code ISIN : FR0000061244 - ALMEC

MECELEC COMPOSITES SA au capital de 7 795 348 €

RCS Aubenas B 336 420 187

APE 2229A

TVA FR 17 336 420 187