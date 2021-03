Mecelec Composites : 2021 03 17 RÉSULTATS ANNUELS 2020

Communiqué de presse

Mauves, le 17 mars 2021 - 20 H

Résultats annuels 2020 Résilience des performances Carnet de commandes solide

Vers une transformation majeure du Groupe

« L'année 2020 constituera en tous points un exercice hors normes. Si dans le contexte de crise sanitaire, MECELEC COMPOSITES a démontré sa résilience et l'agilité de son modèle pour endiguer le ralentissement brutal du début d'année, nos équipes ont poursuivi un grand chantier stratégique, visant une transformation majeure du groupe.

Ce projet baptisé Altheora, est imminent. Il doit donner à notre Groupe une nouvelle dimension, fédératrice, innovante et responsable pour participer pleinement à la 4ème révolution industrielle »

Bénédicte Durand - Directeur Général

En M€

Chiffre d'affaires 28,9 25,5

2019 2020 EBITDA 1,9 1,1 Résultat d'Exploitation 0,8 0 Résultat courant avant impôt 0,5 - 0,1 Résultat net (Part du Groupe) 0,5 - 0,3

*

Rebond confirmé de l'activité au S2

MECELEC COMPOSITES, spécialiste de la transformation des matériaux composites confirme la bonne résistance de son activité à 25,5 M€ contre 28,9 M€ en 2019. Ce léger repli est dû à l'impact important des mesures sanitaires et des conséquences du confinement au 1er semestre.

Le maintien de l'activité et le succès au S2 ont été porté par la mobilisation des équipes et la qualité de l'organisation, devant faire face à la demande toujours plus forte d'éco-composites sur certains marchés stratégiques : mobilité, distribution, industrie…

A date, le Groupe confirme cette dynamique avec un carnet de commandes* qui porte la visibilité à 8,8 M€.

Résistance des résultats

Sous l'effet de la contraction de l'activité, les résultats affichent un repli significatif, ce malgré un pilotage acru des ressources.

L'EBITDA s'établit à 1,1 M€, et le résultat d'exploitation reste légèrement positif à 6,9 K€.

Après la prise en compte notamment du résultat financier de - 112 K€, d'un résultat exceptionnel de - 289 K€ et d'une charge d'impôt de - 79 K€, le résultat net (part du Groupe) s'élève à - 315 K€.

Les flux de trésorerie liés à l'activité s'élèvent à - 247 K€. La capacité d'autofinancement s'élève à + 335 K€. L'évolution du BFR pour sa part, a augmenté de 582 K€ passant de - 3 533 K€ à - 2 951 K€ à la fin de l'exercice.

Les flux liés aux opérations d'investissements pour - 1,5 M€ correspondent essentiellement à des investissements industriels.

Les flux de trésorerie liés aux opérations de financement s'établissent à 5,8 M€ et sont essentiellement constitués par le PGE de 5 M€.

Ainsi, au 31 décembre 2020, la position de trésorerie s'est établie à 8,0 M€ contre 4,1 M€ au 31 décembre 2019.

Un plan de transformation pour entrer dans une nouvelle ère

Comme prévu, et ce indépendamment du contexte sanitaire, le Groupe a achevé en 2020 ses grands chantiers, et a poursuivi sa stratégie d'investissements, visant un retournement industriel, commercial, social et financier.

Parce qu'une nouvelle ère industrielle s'est dessinée, ouvrant des perspectives démultipliées pour un acteur industriel habile, le groupe MECELEC COMPOSITES a décidé d'entrer dans une phase nouvelle de son histoire.

Ce projet ambitieux baptisé Altheora, qui doit être validé par ses actionnaires, sera prochainement dévoilé.

Prochaine publication : Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2021, le 13 avril 2021

ELIGIBLE

PEA PME

MECELEC COMPOSITES est le leader français de la mise en œuvre des matériaux composites. Connu depuis 1934 pour ses développements d'outillage spécifiques dans le BTP (coffret d'électricité, gaz, télécoms, eau, …), le Groupe a également développé une expertise et des technologies de pointe dans les composites.

Il co-développe avec ses clients des produits innovants dans des secteurs aussi variés et exigeants que l'aéronautique, l'automobile et le médical, ou encore les transports, le ferroviaire, l'industrie, etc.

MECELEC COMPOSITES propose des solutions 100% intégrées, de la R&D à la production. Le Groupe est fort du savoir-faire de ses collaborateurs répartis sur 4 sites en région Auvergne-Rhône-Alpes et 1 site en Roumanie. Il accompagne aujourd'hui plus de 500 clients à l'international, et a reçu en 2020 le prix du lauréat de la meilleure innovation dans la catégorie Design et Mobilier des JEC Innovation Awards.

La société est cotée sur EURONEXT GROWTH - Code ISIN : FR0000061244 - ALMEC