Mecelec Composites : 2021 03 18 CHANGEMENT DE DIMENSION POUR MECELEC COMPOSITES

Communiqué de presse

Mauves, le 18 mars 2021 à 7h45

Changement de dimension pour MECELEC COMPOSITES :

Naissance du groupe ALTHEORA

Dès sa création en 1934, MECELEC a toujours su répondre à des défis ambitieux de façon innovante, à l'image de son premier chantier : le déploiement des tous premiers réseaux électriques dans la France entière. Depuis, bien des étapes ont été franchies et MECELEC s'est inscrit durablement dans le paysage industriel français.

En effet, des phases de développement majeur telles l'introduction des matériaux plastiques et composites pour améliorer la résistance de pièces, l'automatisation des presses pour accompagner la croissance des industries automobile, ferroviaire et aéronautique, et la création des premiers process de recyclage, ont démontré la qualité de la réponse technologique du Groupe, et permis la naissance de "MECELEC COMPOSITES et Recyclage" dans les années 80.

Si la politique R&D de rupture permet plus que jamais d'accompagner la filière et les clients dans leur évolution, de nouveaux enjeux viennent aujourd'hui frapper aux portes des sites industriels de MECELEC COMPOSITES, devenu un acteur clé de la transformation de matériaux bio-sourcés.

Aujourd'hui, faisant face aux enjeux écologiques, sociétaux et économiques de l'industrie, MECELEC COMPOSITES souhaite faire évoluer sa gouvernance d'entreprise en créant ALTHEORA, un écosystème industriel qui rassemble des expertises et des savoir-faire métiers issus d'entreprises industrielles françaises qui produisent majoritairement sur le territoire. Ce projet prendra la forme d'une filialisation des activités de la société MECELEC COMPOSITES à sa filiale ALTHEORA détenue à 100%.

ALTHEORA doit devenir le cœur de ce nouvel écosystème industriel constitué aussi bien par des entreprises ayant une expertise reconnue sur leur marché que de projets industriels innovants en phase d'accélération. Ensemble, elles partageront leur vision, leurs engagements RSE et leurs valeurs. ALTHEORA pourra ainsi soutenir leur développement, favoriser leurs interactions, et tisser un réseau à la fois compétitif et écoresponsable.

L'objectif de cet écosystème vivant : accélérer la 4ème révolution industrielle en devenant la 1ère ETI performante et responsable qui participe à la redynamisation du tissu industriel en région AURA en créant de la croissance durable.

ALTHEORA comprendra trois pôles de compétences :

- ALTHEORA Composites, pour accueillir les savoir-faire technologiques et cultiver l'innovation en matière de transformation des matériaux composites dans plusieurs secteurs : l'aéronautique, le ferroviaire, la mobilité, le sport, les loisirs et la santé. Intégré à ce pôle de compétence, MECELEC COMPOSITES est la figure de proue d'ALTHEORA Composites.

- ALTHEORA Coating, le soutien des expertises métiers développées par des entreprises reconnues dans les secteurs de l'émaillage et de la peinture industrielle telles que MC Coating.

- ALTHEORA SHIFT, à la fois pôle innovation au service de l'ensemble de l'écosystème mais aussi l'accélérateur des projets industriels sélectionnées par ALTHEORA. Véritable laboratoire technologique et catalyseur de business, il va développer les projets sur-mesure de ses clients tout en faisant grandir à ses côtés les projets les plus en pointe.

« Avec ALTHEORA, au-delà de la création d'un écosystème professionnel, nous allons transformer notre organisation pour élargir notre champ d'activités, consolider des savoir-faire sous une marque fédérative, qui nous permet de rentrer pleinement dans la 4ème révolution industrielle » précise Bénédicte Durand, Directeur Général d'ALTHEORA.

Calendrier indicatif de l'opération

Lors de sa réunion du 17 mars 2021, le conseil d'administration de la société MECELEC COMPOSITES a autorisé le changement de nom pour ALTHEORA, et l'apport de ses activités opérationnelles vers les filiales concernées (ALTHEORA SHIFT pour l'innovation, ALTHEORA Coating, et une filiale nouvellement nommée ALTHEORA COMPOSITES, dont MECELEC COMPOSITES sera la figure de proue). Le conseil d'administration de la société MECELEC COMPOSITES a également autorisé l'opération de la conclusion du traité d'apport partiel d'actifs soumis au régime des scissions avec la société ALTHEORA (filiale dont elle détient 100% du capital), prévoyant que MECELEC COMPOSITES apporte à ALTHEORA l'ensemble de ses éléments d'actifs et de passifs liés à son activité. Le traité d'apport a été signé en date du 17 mars 2021.

Cette opération n'aura aucun impact dilutif pour les actionnaires.

-Les actionnaires de MECELEC COMPOSITES seront convoqués en AG le 6 mai 2021 pour approuver le Traité d'apport et l'apport en résultant.

- Dans le cadre des décisions soumises en AG, il sera en outre proposé aux actionnaires de modifier la dénomination de MECELEC COMPOSITES qui adoptera la dénomination « ALTHEORA » et de modifier la dénomination de l'actuelle ALTHEORA qui adoptera la dénomination de « MECELEC COMPOSITES ».

- Sous réserve du vote favorable de l'AG des actionnaires de MECELEC COMPOSITES, il est prévu que l'apport soit réalisé et prenne effet, sur le plan comptable et fiscal, de manière rétroactive au 1er janvier 2021 et sur le plan juridique, de manière différée au 31 mai 2021.

- Le rapport et les autres documents relatifs à l'opération d'apport seront mis à la disposition du public au siège social des sociétés MECELEC COMPOSITES et ALTHEORA (3, rue des Condamines, 07300 Mauves) et pourront être consultés sur le site internet de la Société (www.mecelec.fr).

- L'objectif de cet apport serait de rationnaliser l'organigramme et d'améliorer la lisibilité en pôle de compétences de sorte que l'actuelle MECELEC COMPOSITES devienne la société tête de Groupe et que les activités opérationnelles du Groupe soient réunies au sein de ses filiales.

- Le principe de l'apport sera soumis à la consultation des instances représentatives du personnel.

ELIGIBLE

PEA PME

MECELEC COMPOSITES est le leader français de la mise en œuvre des matériaux composites. Connu depuis 1934 pour ses développements d'outillage spécifiques dans le BTP (coffret d'électricité, gaz, télécoms, eau, …), le Groupe a également développé une expertise et des technologies de pointe dans les composites.

Il co-développe avec ses clients des produits innovants dans des secteurs aussi variés et exigeants que l'aéronautique, l'automobile et le médical, ou encore les transports, le ferroviaire, l'industrie, etc.

MECELEC COMPOSITES propose des solutions 100% intégrées, de la R&D à la production. Le Groupe est fort du savoir-faire de ses collaborateurs répartis sur 4 sites en région Auvergne-Rhône-Alpes et 1 site en Roumanie. Il accompagne aujourd'hui plus de 500 clients à l'international, et a reçu en 2020 le prix du lauréat de la meilleure innovation dans la catégorie Design et Mobilier des JEC Innovation Awards.

La société est cotée sur EURONEXT GROWTH - Code ISIN : FR0000061244 - ALMEC

Contact / Relations investisseurs