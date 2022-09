Medacta ajuste ses ambitions annuelles au sortir d'un semestre mitigé

Zurich (awp) - Le groupe orthopédique Medacta a vu sa rentabilité s'éroder au cours des six premiers mois de 2022, malgré des recettes et une performance opérationnelle en hausse. A la lumière de ses résultats, la direction de l'entreprise a ajusté ses ambitions annuelles.

Les revenus engrangés entre janvier et juin se sont bien établis à 211,3 millions d'euros, en hausse de 19% ou 14,6% hors effet de change comme annoncé fin juillet. L'excédent brut d'exploitation (Ebitda) ajusté a progressé de 2,7% en rythme annuel, à 58,1 millions, mais la marge afférente s'est tassée de 4,4 points à 27,5%.

Dans un communiqué diffusé vendredi, le groupe tessinois explique l'érosion de la rentabilité notamment par des effets de devises, des coûts liés à l'acquisition de nouveaux clients et aux efforts de vente, ainsi que la "pression inflationniste sur les transports et les voyages". Et de rappeler qu'un an plus tôt, des économies avaient pu être réalisées du fait des restrictions anti-Covid.

Le résultat net s'est inscrit à 25,6 millions de francs suisses, en repli de 13,8%. Là aussi, Medacta met en avant un effet de base fiscal positif ayant dopé le premier semestre 2021.

La copie rendue par Medacta est en ligne avec les projections des analystes sondés par AWP, à l'exception du bénéfice net, ressorti largement en dessous des expectatives.

Au vu de sa performance à mi-parcours, la direction de l'entreprise a ajusté ses objectifs pour l'ensemble de l'exercice. Si la barre pour le chiffre d'affaires a été relevée à 14-16 millions, contre 14 millions jusqu'ici, celle pour la marge Ebitda a été abaissée à 27,5% (28,0%).

