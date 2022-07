Medacta améliore nettement son chiffre d'affaires semestriel

Zurich (awp) - L'équipementier de l'industrie chirurgicale orthopédique et spinale Medacta a enregistré une forte augmentation du chiffre d'affaires sur les six premiers mois de l'année, porté par une croissance particulièrement solide en Europe et en Amérique du Nord.

La firme de Castel san Pietro a dégagé entre janvier et fin juin des recettes de 211,3 millions d'euros, en hausse de 19% sur un an ou de 14,6% hors effet de change, selon un communiqué publié vendredi.

Medacta a indiqué avoir profité pendant la période sous revue d'un important gain de clientèle, d'un renforcement de son réseau de vente et du lancement de nouveaux produits, malgré les restrictions liées à la pandémie de coronavirus et le manque d'effectifs dans les hôpitaux en Australie et aux Etats-Unis.

En Europe, son premier marché, la société a enregistré une croissance des ventes de 23,8% et une progression de 22,2% en Amérique du Nord. La région Asie-Pacifique a par contre seulement crû de 4,1%, selon des chiffres provisoires et non audités. Les résultats détaillés seront dévoilés le 9 septembre.

Concernant les projections pour l'ensemble de l'année, l'entreprise tessinoise espère atteindre le haut de la fourchette des prévisions pour les ventes, mais seulement le bas des attentes pour le résultat brut d'exploitation (Ebitda) ajusté.

En mars, la direction visait un chiffre d'affaires annuel de 400 à 414 millions d'euros, assorti d'une marge Ebitda ajustée de 28,5% à 29,5%.

