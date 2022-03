Medacta innove en rémunérant ses actionnaires

Zurich (awp) - L'équipementier de l'industrie chirurgicale orthopédique et spinale Medacta proposera pour la première fois depuis son introduction en Bourse en 2019 une rémunération à ses actionnaires, au sortir d'un exercice 2021 convaincant.

Le groupe de Castel san Pietro a étendu l'an dernier sa marge brute d'exploitation, pour dégager un excédent afférent en hausse de près de 15% à 99,2 millions d'euros.

Hors constitution de provision pour litige et frais légaux, l'Ebitda aurait atteint 107,1 millions. Medacta avait convenu en juillet de verser 7 millions de dollars au chinois Microport Orthopedics pour solder un différend autour d'un brevet, auxquels doivent s'ajouter 5 millions étalés sur sept ans.

Le bénéfice net s'est néanmoins envolé de près de 40% à 51,5 millions.

Le conseil d'administration proposera un dividende de 54 centimes de franc par titre, précise le compte-rendu diffusé jeudi.

La performance opérationnelle ajustée s'avère quelque peu inférieure au consensus AWP, qui s'établissait à 109,3 millions. La proposition de dividende est par contre plus généreuse que les 48 centimes articulés en moyenne par les analystes interrogés.

Le développeur tessinois de dispositifs médicaux avait déjà dévoilé fin janvier un chiffre d'affaires de 363,1 millions, en hausse plus de 21% sur un an et de près d'un cinquième par rapport à 2019, avant l'éclatement de la crise sanitaire.

Pour l'exercice en cours, la direction vise un chiffre d'affaires de 400 à 414 millions, assorti d'une marge Ebitda de 28,5% à 29,5%. La feuille de route reste toutefois conditionnée à l'évolution de la pandémie de coronavirus, au renchérissement, au bon fonctionnement des chaînes d'approvisionnement, ainsi qu'aux évènements de nature géopolitique.

Chez UBS, Thando Skosana relève que les perspectives brossées ouvrent la porte à un abaissement de 5 à 6% de sa projection d'Ebitda.

A 10h06, la nominative Medacta perdait 4,8% à 110,00 francs suisses, à contre-courant d'un SPI en hausse de 0,30%.

