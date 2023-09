Medacta International SA est une société basée en Suisse et spécialisée dans les dispositifs médicaux. La société développe, fabrique et distribue des dispositifs médicaux orthopédiques et neurochirurgicaux. La société conçoit un certain nombre de produits, tels que des produits pour la hanche, y compris l'arthroplastie de la hanche, l'anatomie de la hanche, les maladies de la hanche et d'autres produits pour la préparation de l'opération de la hanche ; des produits pour le genou, qui comprennent l'anatomie du genou, les maladies du genou, l'arthroplastie du genou, la stabilité du genou et la préparation de l'opération du genou ; des produits pour l'épaule, qui comprennent l'anatomie de l'épaule, les maladies de l'épaule, l'arthroplastie de l'épaule et la préparation de l'opération de l'épaule, et des produits pour la colonne vertébrale, qui comprennent des produits pour les traitements de la colonne vertébrale, l'anatomie de la colonne vertébrale et la chirurgie, entre autres. En outre, la société propose également des formations et un soutien aux professionnels de la santé.