Ventes en repli pour Medacta en 2020

Zurich (awp) - Medacta a vu ses ventes fléchir l'an dernier, conséquence notamment des reports d'interventions de chirurgie orthopédique en lien avec la pandémie de Covid-19. Malgré une progression du chiffre d'affaires au 2e semestre, le fabricant tessinois a subi un repli de ses revenus de 2,1% au regard de 2019 à 302,5 millions de francs suisses.

Après un premier semestre difficile, marqué par les mesures mises en oeuvre pour lutter contre la première vague de la pandémie de coronavirus, Medacta indique jeudi être parvenue à se relancer en deuxième partie d'année, compensant quasiment le repli de 11% essuyé au cours des six premiers mois. Toutefois, les nouvelles restrictions décidées dès octobre ont limité la reprise.

Quoi qu'il en soit, les ventes annuelles de la société établie à Castel San Pietro ont légèrement dépassé les attentes des analystes sondés par AWP, lesquels tablaient sur un chiffre d'affaires moyen de 300,9 millions de francs suisses. A taux de change constants, les revenus ont reculé l'an dernier de 2,1%. Medacta a vu ses affaires évoluer de manière contrastée selon les lignes de produits et les zones géographiques.

Dans son activité principale des prothèses pour la hanche et les genoux, les ventes se sont tassées de respectivement 6,6% à 153,1 millions de francs suisses et 4,9% à 106,2 millions, sous le coup essentiellement des reports d'interventions de chirurgie orthopédique au premier semestre. Le segment Extremities a revanche vu ses revenus s'envoler de 46,5% à 14,3 millions, alors que celui des prothèses pour la colonne vertébrale ont bondi de 14,4% à 28,9 millions.

Ventilées selon les régions, les ventes ont fléchi le plus fortement en Europe (-6%), malgré une reprise "significative" au second semestre. La France, l'Italie et la Belgique ont été les marchés les plus touchés. Les affaires ont évolué de manière plus favorable en Suisse, en Autriche et en Allemagne, les ventes ayant même crû outre-Rhin.

L'Amérique du Nord est restée pratiquement inchangée par rapport à l'année précédente (-1,0 %) grâce à l'augmentation des parts de marché, lesquels ont compensé l'effet négatif du Covid-19. La zone Asie-Pacifique a enregistré une performance positive (+9,2 %) principalement en raison d'un impact pandémique limité au Japon et en Australie ainsi que de l'obtention de nouveaux clients.

Medacta prévoit de publier ses résultats 2020 détaillés et audités le 31 mars prochain.

