Medalist Diversified REIT, Inc. est une société d'investissement immobilier spécialisée dans l'acquisition, la détention et la gestion de biens immobiliers commerciaux à valeur ajoutée dans les régions du Mid-Atlantic et du Sud-Est des États-Unis. Les segments de la société comprennent les centres commerciaux, les centres flexibles et les propriétés STNL. Elle possède quatre centres commerciaux : Shops at Franklin Square, Ashley Plaza Shopping Center, Lancer Center et Salisbury Marketplace Shopping Center. La société possède trois entrepôts flexibles : Brookfield Center, Greenbrier Business Center et Parkway Property. Elle possède trois propriétés à bail net à locataire unique (STNL) : Citibank Property, East Coast Wings building et T-Mobile building. The Shops at Franklin Square est une propriété commerciale de 134 239 pieds carrés située à Gastonia, en Caroline du Nord. Le Brookfield Center est un immeuble industriel et de bureaux à usage mixte de 64 880 pieds carrés situé à Greenville, en Caroline du Sud. La propriété Citibank est située à Chicago, dans l'Illinois.

Secteur Sociétés de placement immobilier commercial