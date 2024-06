Medallion Financial Corp. est une société financière spécialisée, qui se concentre sur les activités de financement des consommateurs et de prêts commerciaux. La société propose des prêts aux particuliers et aux petites et moyennes entreprises par l'intermédiaire de ses filiales. La société opère à travers quatre segments : les prêts qui financent les achats par les consommateurs de véhicules de loisirs, de bateaux et d'autres équipements de loisirs ; les prêts qui financent les améliorations résidentielles des consommateurs ; les prêts qui financent les entreprises commerciales ; et, historiquement, les prêts qui financent les médaillons de taxis. Les filiales détenues à 100 % par la société comprennent Medallion Bank (la Banque), Medallion Capital, Inc, Medallion Funding LLC, et Freshstart Venture Capital Corp. La Banque est une banque industrielle assurée par la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), qui octroie des prêts à la consommation, collecte des dépôts et mène d'autres activités bancaires. Medallion Capital, Inc. est une société d'investissement dans les petites entreprises (SBIC), qui exerce une activité de financement mezzanine.

Secteur Banques