Medallion Metals Limited est une société d'exploration minière basée en Australie. La société se concentre sur l'exploration avancée de l'or et du cuivre en Australie occidentale. Les projets détenus à 100 % par la société, Ravensthorpe Gold Project (RGP) et Jerdacuttup Project, sont situés à 500 kilomètres (km) au sud-est de Perth et se trouvent dans la ceinture de roches vertes de Southern Cross et l'orogène Albany Fraser. Les projets couvrent environ 641 kilomètres carrés (km2) et contiennent des ressources minérales de 2,6 grammes d'or par tonne (g/t). RGP est centré sur le centre minier historique de Kundip, situé à mi-chemin entre les centres régionaux de Ravensthorpe et Hopetoun. Les concessions de RGP s'étendent sur environ 280 km2. Le projet Jerdacuttup est situé à environ neuf kilomètres au sud de Kundip et comprend environ 19 concessions totalisant plus de 400 km2. La société détient une participation de 15,1 % dans NickelSearch Limited, une société d'exploration spécialisée dans le sulfure de nickel qui se concentre sur l'avancement du projet de sulfure de nickel Carlingup.

Secteur Or