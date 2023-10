Medallion Resources Ltd. se concentre sur la séparation et la purification à mi-parcours des oxydes et des sels de terres rares (REO) par chromatographie à déplacement assisté par ligand (LAD), sur l'amélioration du traitement en amont grâce à la technologie brevetée Medallion Monazite Process (MMP) et sur la commercialisation des REO magnétiques (néodyme, praséodyme, dysprosium et terbium) auprès des producteurs et des consommateurs d'aimants permanents à base de terres rares en aval. Elle a mis au point un processus et un modèle commercial pour l'extraction d'éléments de terres rares à partir de la monazite, un minerai de phosphate qui est un sous-produit courant des opérations de sable minéral lourd. La société détient des droits exclusifs sur le procédé breveté de séparation des terres rares LAD Chromatography, mis au point pour séparer les minéraux de toutes les matières premières, à l'exception des sources de charbon et des matériaux recyclés provenant des déchets de fabrication et des recyclats de batteries et d'aimants. L'entreprise investit dans le développement de la chromatographie LAD.

Secteur Métaux et minéraux précieux