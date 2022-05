Medartis a finalisé l'acquisition de l'américain Nextremity Solutions

Zurich (awp) - Medartis a finalisé l'acquisition de l'entreprise américaine Nextremity Solutions, annoncée le 7 mars dernier. A la faveur de l'opération, le fabricant bâlois d'instruments chirurgicaux et de dispositifs de fixation osseuse regroupe ses activités aux Etats-Unis, dont Rod Mayer assumera la direction.

Etablie à Warsaw, dans l'Etat de l'Indiana, Nextremity Solutions (NSI) développe et commercialise des solutions orthopédiques pour le traitement des fractures osseuses et des déformations des extrémités supérieures et inférieures, rappelle mardi Medartis. Comme déjà annoncé, la transaction se monte à un maximum de 70 millions de dollars. En plus d'un paiement initial de 40 millions, l'accord prévoit des versements d'étapes jusqu'à 30 millions, selon le succès des lancements de produits.

Medartis conserve son site d'Exton, en Pennsylvanie, auquel vient désormais s'ajouter celui de Warsaw. La fabrication ainsi que l'activité de recherche et développement seront transférées dans l'ancien siège de NSI, la logistique, le service après-vente et les autres activités commerciales étant elles concentrées à Exton.

L'acquisition n'a pas d'impact significatif sur les prévisions de Medartis pour l'année en cours, les premiers produits à fort potentiel de ventes devant être lancés début 2023.

