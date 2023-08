Medartis Holding AG est une société holding suisse du groupe Medartis, active dans la fabrication de dispositifs médicaux et d'implants. Le Groupe développe, fabrique et distribue aux chirurgiens, hôpitaux et centres médicaux des vis en titane, des plaques, des instruments chirurgicaux et des solutions système pour la fixation interne des fractures. Medartis AG, filiale à 100 % de la Société, a développé des technologies telles que TriLock pour le verrouillage de la vis dans la plaque, SpeedTip, une vis qui ne nécessite pas de pré-perçage, et HexaDrive, vis et tournevis autoserrants. Elle dispose de deux lignes de produits. La ligne de produits APTUS comprend des produits pour les membres supérieurs et inférieurs pour la fixation des mains, poignets, coudes, épaules et pieds. La gamme MODUS combine des produits dédiés à la chirurgie cranio-maxillo-faciale (CMF). Les produits du Groupe sont vendus dans plus de 30 pays, dont l'Allemagne et les États-Unis, soit directement par l'intermédiaire de ses filiales commerciales, soit par des distributeurs tiers.