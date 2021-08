Medartis aiguise ses appétits au terme du premier semestre

Zurich (awp) - Le producteur d'instruments chirurgicaux et de dispositifs de fixation osseuse Medartis affiche sur les six premiers mois de l'année une progression de 29% du chiffre d'affaires à 73,6 millions de francs suisses. Le groupe rhénan relève subséquemment ses prétentions de croissance pour l'ensemble de l'exercice à "au moins 20%" à taux de changes constants (tcc), contre "au moins 15%" jusqu'ici.

La croissance a été généreusement répartie sur tous les débouchés du groupe, entraînée par les Etats-Unis (+46,3% tcc à 12,8 millions). La zone Europe/Moyen-Orient/Afrique (Emea) demeure le premier marché de Medartis, avec une progression de 22,3% tcc à 39,6 millions, détaille le rapport à mi-parcours diffusé mardi.

L'entreprise a par ailleurs soigné sa rentabilité opérationnelle, multipliant son excédent brut (Ebitda) par près de trois à la faveur d'une extension de 10 points de pourcentage de la marge correspondante à 19,2%. L'amélioration a débouché sur un bénéfice net de 7,1 millions, à comparer avec un déficit de 5,8 millions sur la période de comparaison.

La direction prévoit toujours un développement stable de la marge Ebit sur la seconde moitié de l'année.

Medartis profite de l'occasion pour annoncer une double rocade au sein de son conseil d'administration. Roland Hess et Jürg Greuter ayant décidé de rendre leurs mandats lors de l'assemblée générale ordinaire du 6 avril 2022, ils devraient être remplacés - moyennant l'aval des actionnaires - par Nadia Tarolli Schmidt et Ciro Roemer.

jh/al