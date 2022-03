Medartis améliore ses ventes et ses marges en 2021

Zurich (awp) - Le producteur d'instruments chirurgicaux et de dispositifs de fixation osseuse Medartis a enregistré des ventes et des marges en hausse l'année dernière. Le bénéfice net a également retrouvé les chiffres noirs. L'entreprise compte aussi sur une acquisition aux Etats-Unis pour accélérer sa croissance dans les activités sur place, a-t-elle annoncé lundi.

Le chiffre d'affaires a bondi d'un quart à 159,9 millions de francs suisses. Aux Etats-Unis, les ventes ont bondi de 28,9% tandis qu'en Europe, Afrique et au Moyen-Orient, les recettes ont crû de 21,5%, contribuant quasiment pour la moitié de la croissance totale.

Le résultat brut d'exploitation (Ebitda) a pris 44% à taux de change constant, pour s'établir à 27,4 millions, pour une marge afférente de 17,2%. Le résultat opérationnel (Ebit) a atteint 11,1 millions, contre 3,1 millions un an plus tôt.

Le bénéfice net s'est établi à 6,9 millions, alors qu'une perte de 0,9 million avait été essuyée en 2020.

Le nombre d'employés a enflé de 7,5% à 684 personnes.

Acquisition aux Etats-Unis

Medartis a également annoncé la signature d'un accord pour reprendre la société américaine Nextremity Solutions (NSI), qui développe et commercialise des solutions orthopédiques pour le traitement des fractures osseuses et des déformations des extrémités supérieures et inférieures. La valeur de ce marché aux Etats-Unis est estimée à 5 milliards de dollars et sa croissance est rapide du fait de nouveaux concepts de traitement et des tendances démographiques, précise le communiqué.

Le montant de l'acquisition atteindra jusqu'à 70 millions de dollars. En plus d'un paiement initial de 40 millions, l'accord prévoit des versements d'étapes jusqu'à 30 millions selon le succès des lancements de produits. La transaction doit être finalisée d'ici la fin du premier semestre.

Les premiers produits à fort potentiel de ventes seront lancés début 2023, donc l'acquisition n'aura pas un impact significatif sur les prévisions de Medartis pour l'année en cours.

Pour 2022, Medartis table sur une croissance organique d'environ 20% en 2022 et une amélioration de la marge Ebitda sous-jacente d'environ 1 point de pourcentage, en excluant les effets de la reprise de NSI. L'environnement de marché devrait continuer à s'améliorer et la situation se normaliser avec la reprise post-pandémie.

Le nouveau portefeuille de produits devrait générer des ventes d'environ 150 millions de dollars cinq ans après le lancement initial. En 2022, les investissements prévus en lien avec l'acquisition de NSI réduiront temporairement la marge Ebitda de 5-6 points de pourcentage. Mais la rentabilité s'améliorera par la suite et dès 2025, l'acquisition aura un effet positif sur la rentabilité de Medartis.

Une conférence à destination des analystes est prévu à 10 heures.

ol/ck