Zurich (awp) - Le producteur d'instruments chirurgicaux et de dispositifs de fixation osseuse Medartis a essuyé une perte nette de 5,8 millions de francs suisses en 2022. Cela s'explique par des coûts uniques liés à une intégration aux Etats-Unis et à une fermeture en Chine, indique mardi la société bâloise.

Les recettes nettes ont enflé de 14,4% à 182,8 millions, ou de 17,8% en monnaies locales. La croissance organique de 14,6% a été portée par les régions Europe, Afrique et Moyen-Orient (EMEA) ainsi que les Etats-Unis et l'Amérique latine. Les activités en Asie Pacifique ont souffert quant à elle des conséquences de la pandémie, notamment en Australie, où les capacités des hôpitaux étaient encore réduites, précise le communiqué.

La marge Ebitda hors coûts exceptionnels a diminué à 8,9 points de pourcentage, après 17,2% un an plus tôt. La marge sous-jacente s'est toutefois établie à 17,2%. Des coûts uniques de 7,2 millions de francs suisses ont été comptabilisés en raison de l'acquisition récente de NSI et du désinvestissement dans les activités en Chine.

Le nombre d'employés a enflé à 866 collaborateurs, après 684 en 2021, alors que 97 employés de NSI ont rejoint les effectifs.

Medartis a récemment signé un accord en vue d'augmenter sa participation dans son partenaire stratégique Kerimedical, pour en détenir au final 47%. Les actionnaires fondateurs de Kerimedical conserveront le contrôle.

La croissance organique devrait s'accélérer en 2023, avec une hausse de 15 à 18% des recettes tandis que la marge devrait s'améliorer et atteindre entre 13 et 15%.

