Bâle (awp) - Le concepteur de dispositifs orthopédiques et neurochirurgicaux Medartis a émis un emprunt convertible de 125 à 150 millions de francs suisses parvenant à échéance en 2028. Le placement est destiné à améliorer la flexibilité financière de l'entreprise suite à l'acquisition de l'américain Nextremity Solutions.

L'emprunt de premier rang non-garanti est convertible en nominatives Medartis issues du capital conditionnel, indique le groupe bâlois coté à la Bourse suisse jeudi soir dans un communiqué. D'une durée de six ans, le titre est assorti d'une option de vente (put) après cinq ans pour les obligataires et d'une option d'achat "soft call" permettant à l'émetteur de forcer la conversion après cinq ans.

L'obligation devrait présenter un coupon compris entre 1,00 et 1,25% par an payable sur une base semestrielle. Le prix du titre devrait être fixé le vendredi précédant le début du négoce, et le règlement devrait avoir lieu autour du 13 avril.

L'emprunt ne sera toutefois pas admis au négoce ou à la cotation sur SIX Swiss Exchange ou sur une autre plateforme d'échange en Suisse.

