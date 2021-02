MEDESIS PHARMA : LEVE 7,35 M€ SUITE AU TRES VIF SUCCES DE SON INTRODUCTION EN BOURSE SUR EURONEXT GROWTH PARIS® 09/02/2021 | 18:30 Envoyer par e-mail :

MEDESIS PHARMA LEVE 7,35 M€ SUITE AU TRES VIF SUCCES DE SON INTRODUCTION EN BOURSE SUR EURONEXT GROWTH PARIS® Prix de l'Offre fixé en haut de fourchette à 6,76 € Demande globale de 47,6 M€ (12,1 M€ pour le placement global et 35,5 M€ pour l'OPO), soit une sursouscription de 7,4 fois le montant de l'offre de base Demande historique des investisseurs particuliers pour l'IPO d'une biotech sur les marchés d'Euronext Paris Augmentation de capital d'un montant brut de 7,35 M€ après exercice intégral de la clause d'extension et de la clause de surallocation dans le plafond autorisé Première cotation le 12 février 2021 Montpellier, le 9 février 2021 – MEDESIS PHARMA (ISIN : FR0010844464, MNEMO : ALMDP), société de biotechnologie pharmaceutique développant des candidats médicaments à partir de sa technologie propriétaire d'administration de principes actifs, annonce le vif succès de son introduction en Bourse sur Euronext Growth Paris®. L'opération a bénéficié du large soutien à la fois des actionnaires historiques, des investisseurs institutionnels et des investisseurs individuels, sensibles au potentiel de la technologie d'administration de principes actifs de Medesis Pharma et de l'avancée des développements cliniques sur les principaux programmes. Pour Jean-Claude Maurel, Président fondateur de Medesis Pharma : « Nous sommes heureux du très grand succès rencontré par l'Introduction en Bourse de Medesis Pharma et remercions tous les investisseurs, professionnels et privés, qui nous ont accordé leur confiance à travers cette opération. Medesis Pharma a désormais les moyens d'accélérer son développement en lançant les essais cliniques sur ses principaux programmes et se rapprocher ainsi de son objectif, à savoir soigner des maladies graves dépourvues actuellement de traitements efficaces. » Résultat de l'Offre Un montant total maximum de 945 500 actions (hors clause d'extension et option de surallocation) était offert à la souscription. La demande globale, réunissant plus de 18 000 ordres, s'est élevée à 7 039 963 titres, dont 1 791 737 pour le Placement Global et 5 248 226 pour l'Offre à Prix Ouvert. Face à cette demande exceptionnelle, le Directoire de Medesis Pharma, réuni ce jour, a fixé le prix définitif de l'action à 6,76 €, soit le haut de la fourchette indicative de prix, et a constaté l'exercice intégral de la Clause d'Extension pour un montant de 0,96 M€. Au prix de 6,76 € par action, la demande s'élève à 12,1 M€ pour les investisseurs institutionnels et 35,5 M€ pour les particuliers. A 35,5 M€, la demande sur l'offre publique atteint un plus haut historique pour le secteur biotech sur les marchés d'Euronext Paris, soulignant le fort appétit des investisseurs particuliers dans le contexte actuel. Le directoire a ainsi alloué près de 28% de l'Offre à l'OPO. 780 962 actions sont allouées dans le cadre du Placement Global et 306 811 actions pour l'Offre à Prix Ouvert. Les ordres A1 (de 1 action jusqu'à 250 actions incluses) seront servis à 12,1% et les ordres A2 (au-delà de 250 actions) ne seront pas servis. L'option de surallocation a été exercée dans le respect du plafond autorisé pour l'ensemble de l'opération, portant ainsi le nombre d'actions émises à 1 087 773 et le montant brut levé à 7 353 352 €. Le règlement-livraison des 1 087 773 actions nouvelles interviendra le 11 février 2021 et les actions de la société seront admises aux négociations sur le marché Euronext Growth Paris® à compter du 12 février 2021. Utilisation des fonds levés Les fonds levés permettront à MEDESIS PHARMA d'accélérer son développement à travers : la réalisation d'au moins 3 études cliniques de phase II ;

le recrutement de talents pour renforcer l'organisation ;

le développement des programmes collaboratifs. Caractéristiques de l'action Libellé : MEDESIS PHARMA Code mnémonique : ALMDP Code ISIN FR0010844464 ICB Classification : 4573 - Biotechnology LEI : 969500C15M96P00UR648 Eligibilité : PEA et PEA-PME Répartition du capital des droits de vote Avant opération Après opération avec clause d'extension et option de surallocation (base entièrement diluée) Nb d'actions et droits de vote % du capital et droits de vote Nb d'actions et droits de vote % du capital et droits de vote JC Maurel 429 889 12,0% 429 889 9,2% Mandataires sociaux et salariés 1 017 515 28,3% 1 017 515 21,7% Autres actionnaires historiques 2 147 561 59,7% 2 351 842 50,2% Flottant - 883 492 18,9% Total 3 594 965 100,0% 4 682 738 100,0% Engagements de conservation

Pour rappel, des engagements de conservation des actions de la Société ont été signés par un quota d’actionnaires historiques représentant plus de 96% des actions et des droits de vote de la Société. Lesdits actionnaires historiques s’engagent à conserver les actions qu’ils détiennent à concurrence de : 100 % desdites actions pendant une période de 6 mois à compter de l’admission des titres de la Société à la cote du marché Euronext Growth d’Euronext Paris, et

50 % pendant une période de 6 mois débutant à l’expiration de la première période de 6 mois. Prochaines étapes Règlement livraison : 11 février 2021

Admission des actions à la cote d’Euronext Growth Paris® et première cotation : 12 février 2021 Partenaires de l'opération Chef de file-PSI et

Teneur de livre Conseil et

Listing sponsor Conseil

juridique Communication

financière A propos de Medesis Pharma

Pour avancer dans le traitement des maladies graves dépourvues de traitement efficace, Medesis Pharma conçoit des candidats médicaments en s’appuyant sur sa technologie propriétaire Aonys® d’administration de principes actifs sous forme de nano-gouttelettes par voie buccale qui rend efficace le delivery des principes actifs dans toutes les cellules, avec un passage de la Barrière Hémato Encéphalique

Cette approche innovante est appliquée à de futurs médicaments pour traiter des maladies majeures dépourvues de traitements efficaces : la Maladie d’Alzheimer, la Maladie de Huntington, certains cancers résistants et les inflammations respiratoires sévères comme celles liées à la COVID-19. Medesis Pharma développe également des traitements dédiés aux populations irradiées après un accident nucléaire civil ou militaire.

Société biopharmaceutique française implantée près de Montpellier, Medesis Pharma est à l’origine de 15 publications scientifiques, détient 9 brevets, fruits de 17 années de recherche et se consacre plus particulièrement aujourd’hui à 4 projets qui rentrent en Phase II clinique dans le domaine des maladies neurodégénératives et du traitement de la Covid-19. Reconnue mondialement, Medesis Pharma travaille par ailleurs sur de nouvelles applications de sa technologie en partenariat avec des laboratoires de recherche publics (CNRS, CEA, IRBA), des centres hospitaliers universitaires majeurs en France, au Canada et aux États-Unis ainsi que des acteurs privés, comme Transgene.

Pour plus d’information : www.medesispharma.com

www.medesispharma.com/ipo MEDESIS PHARMA

Tessa Olivato

Tel: +33 4 67 03 03 96

ipo@medesispharma.com CALYPTUS

Marie Calleux

Tel : +33 1 53 65 68 66

medesispharma@calyptus.net



Mise à disposition du Document d'information Des exemplaires du Document d'information enregistré par Euronext en date du 22 janvier 2021 sont disponibles sans frais et sur simple demande au siège social de MEDESIS PHARMA, L’Orée des Mas, Avenue du golf 34670 Baillargues – Montpellier, ainsi qu'en version électronique sur le site d'Euronext (www.euronext.com) et sur celui de la Société (www.medesispharma.com/ipo). Avertissement Le présent communiqué de presse est diffusé dans un but purement informatif. Les destinataires du présent document sont invités à apprécier, au besoin avec l'assistance de leurs propres conseils, les risques inhérents à l'Offre, notamment juridiques, comptables et fiscaux qui y sont associés ainsi que les avantages et inconvénients.

En tout état de cause, les informations, analyses, propositions et opinions contenues dans le présent document ne sauraient constituer l'unique base de décision des destinataires de ce document.

Ce document ne saurait créer une quelconque obligation à charge de MEDESIS PHARMA ou de ses conseils, qui ne sauraient être tenus pour responsables des éventuelles conséquences dommageables résultant de l'utilisation de ce document et de son contenu. Pièce jointe MedesisPharma_CP_resultatIPO_20210209_FR

