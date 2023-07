MEDESIS : Invest Securities confirme son conseil

La société a annoncé hier avoir pris la décision de faire appel du jugement du Tribunal de Commerce dans l'affaire qui l'oppose à Bpifrance depuis 2014.



Invest Securities confirme son conseil à neutre sur la valeur avec un objectif de cours de 3,3 E.



' Il y a exactement 1 mois, la société annonçait que le Tribunal de Commerce de Montpellier avait rendu un verdict en faveur de Bpifrance condamnant Medesis

à verser 1,4mE à Bpifrance ' rappelle Invest Securities.



' Si la société avait alors annoncé son intention de négocier avec la Direction de Bpifrance pour identifier un plan de remboursement adapté, il semble que les intentions aient changé probablement suite aux discussions engagées. Désormais, Medesis

entend faire appel pour obtenir réformation de la décision du Tribunal et éviter le paiement de 1,4mE qui représente une somme significative à l'échelle de Medesis ' indique le bureau d'analyses.



