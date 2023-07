MEDESIS : Invest Securities maintient son conseil

Invest Securities annonce ce matin maintenir son conseil 'neutre' sur le titre Medesis, avec un objectif de cours inchangé de 3,3 euros.



Alors que le Tribunal de Commerce de Montpellier a condamné Medesis à verser 1,4 ME à Bpifrance, 'Medesis a décidé de faire appel de ce jugement après avoir annoncé sa première intention de discuter avec la Direction de Bpifrance pour identifier un plan de remboursement adapté', rapporte le



' A ce stade, nous identifions 3 scenarii possibles, le scénario central nous semblant le plus probable si Medesis parvient à faire la démonstration que les subventions reçues (représentant près de la moitié de la somme exigée par Bpifrance) et non remboursables en théorie, n'ont pas à être remboursées dans le cadre de ce litige', indique le broker.



De son côté, Medesis continue d'avancer sur ses programmes R&D pour lesquels quelques retards sont à anticiper à court terme, ajoute Invest.





