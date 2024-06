MEDESIS : Invest Securities confirme sa note 'neutre'

Le 05 juin 2024 à 17:26 Partager

Invest Securities maintient sa note 'neutre' sur le titre Medesis, avec un objectif de cours inchangé de 3.3 euros.



L'analyste rappelle que Medesis a reçu un financement de 450kE de ses actionnaires qui viendra s'ajouter à un CIR de 538kE à recevoir en juillet.



Au cumul, ces fonds de près d'1mE devraient permettre à la société de faire face à ses besoins de trésorerie jusque début octobre 2024.



'D'un point de vue modélisation, il n'y a pas création de valeur', indique Invest qui espère 'une meilleure visibilité au-delà de fin septembre', soit une période qui concentrera plusieurs évènements cruciaux pour la société.





Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.