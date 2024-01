Medesis Pharma: avancée contre Alzheimer et augmentation de capital

Medesis Pharma annonce avoir "franchi avec succès une étape clé de son étude clinique de phase 2 pour le traitement de la maladie d’Alzheimer". La biotech développant des candidats médicaments à partir de sa technologie propriétaire d’administration de principes actifs en nanomicelles par voie buccale, Aonys, rend également publique la sécurisation d’un nouvel apport en trésorerie de 400000 euros. Il sera finalisé fin février et se fera sur les mêmes principes qu'en décembre 2023.



Elle prévoit en outre une publication scientifique sur le traitement par le NanoLithium, sa participation au Biomed Forum le 30 janvier 2024.



Medesis Pharma a demandé et obtenu l'ouverture, en date du 29 septembre 2023, d'une procédure de sauvegarde auprès du Tribunal de Commerce de Montpellier. Celle-ci peut durer jusqu'à douze mois et conduit à la suspension temporaire de ses obligations financières et fiscales.



Les ressources de cette prochaine augmentation de capital permettent à Medesis Pharma de prolonger son horizon de trésorerie au cours du mois de février 2024.