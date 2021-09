Medesis Pharma : dépôt d'un brevet européen, avec Transgene

Medesis Pharma annonce ce jour le dépôt conjoint avec Transgene -société de biotechnologie qui conçoit et développe des immunothérapies du cancer reposant sur des vecteurs viraux- d'un brevet européen protégeant une approche thérapeutique originale pour inhiber l'expression du gène de l'interféron.



Outre le ciblage de certaines tumeurs, cette invention pourrait permettre de traiter d'autres pathologies liées à une surexpression d'un ou plusieurs gènes comme les infections bactériennes, virales ou parasitaires et les maladies auto-immunes et/ou inflammatoires.



Medeis Pharma évoque également le lupus érythémateux disséminé (LED), la sclérose en plaques (SEP), les myosites comme la dermatomyosite, la maladie de Sjogren, la sclérodermie, la polyarthrite rhumatoïde ou la sarcoïdose, la pathologie neuropsychiatrique et certains cancers, en particulier les cancers surexprimant le gène IFNAR1.







