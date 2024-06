Medesis Pharma S.A. est spécialisé dans la recherche et le développement, sur la base d'une technologie de rupture (AONYS®) destinée à l'administration de molécule thérapeutique, de médicaments pour traiter des maladies dépourvues de traitements efficaces. Le portefeuille de la société comprend un candidat-médicament utilisé dans l'optimisation de la radiothérapie des cancers, 2 candidats-médicaments utilisés dans le traitement des maladies neurodégénératives (Maladie d'Alzheimer et Maladie de Huntington) et 2 candidats-médicaments utilisés dans le traitement des contaminations radioactives après un accident nucléaire civil ou militaire (décorporation du Plutonium et décorporation du césium).

Secteur Recherche biotechnologique et médicale