Medexus Pharmaceuticals Inc. est une société pharmaceutique spécialisée basée au Canada qui dispose d'une plateforme commerciale en Amérique du Nord. La société dispose d'un portefeuille de solutions de traitement des maladies rares. Elle se concentre sur les domaines thérapeutiques de l'oncologie, de l'hématologie, de la rhumatologie, des maladies auto-immunes, de l'allergie et de la dermatologie. La société a deux divisions : Medexus Pharma Canada et Medexus Pharma USA. La division Medexus Pharma Canada est une infrastructure commerciale entièrement intégrée qui se concentre sur la rhumatologie, l'allergie, les maladies auto-immunes, l'oncologie spécialisée et les maladies pédiatriques au Canada. Les produits de prescription de la division comprennent Metoject (méthotrexate injectable), Rupall (rupatadine), Cuvposa (solution orale de glycopyrrolate), Pediapharm Naproxen Suspension (Naproxen) et d'autres. La division Medexus Pharma USA est une infrastructure commerciale entièrement intégrée axée sur la rhumatologie et les maladies auto-immunes aux États-Unis. Les produits de la division comprennent Rasuvo, IXINITY et Gleolan.

Secteur Produits pharmaceutiques