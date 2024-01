Media 6 est spécialisé dans les prestations de communication sur le point de vente. Le CA par activité se répartit comme suit : - fabrication de supports de communication et de mobilier commercial (88,5%) : vitrines, présentoirs, terminaux, stands, corners et meubles fabriqués en carton, en bois, en plastique et en métal ; - prestations de services (11,5%) : réalisation de campagnes publicitaires sur les lieux de vente, mise en scène attractive des produits, animation des points de vente, agencement de mobilier commercial, etc. La répartition géographique du CA est la suivante : France (63,3%), Europe (2,9%) et autres (33,8%).

Secteur Publicité et marketing