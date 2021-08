Media 6, spécialiste du marketing sur le point de vente a annoncé la nomination de Frédéric Lorfanfant en qualité de directeur général délégué du groupe. A compter du 1er octobre 2021, il succèdera à Laurent Frayssinet qui aura occupé le poste pendant plus de 12 ans.



Frédéric Lorfanfant, 55 ans, est diplômé de SKEMA Business School Lille. Il débute sa carrière en 1987 chez Procter & Gamble France pour accéder rapidement à des responsabilités de direction des ventes pour les clients nationaux GMS ou de direction marketing jusqu'en 1995. Il devient ensuite directeur général au niveau Europe d'un leader américain dans les produits d'hygiène.



En 1999, il devient directeur général pour Mediaperformances, leader de l'in-store marketing. En 2007, il préside Piscines Ambiance qu'il reprend en LBO.



De 2011 à 2020, Frédéric Lorfanfant élargit son expérience de direction générale dans des sociétés familiales, en secteur retail ou e-commerce, telles Andros, Guess ou Showroomprivé. Ensuite, il fonde sa société de conseil en stratégie de business development, fort d'une expérience multifacette du B to B to C.