Media-Maker SpA: Bilan semestriel du contrat de liquidité au 30 juin 2021

MEDIA MAKER ISN IT0005380438 Market Euronext Growth Symbol ALKER Bilan semestriel du contrat de liquidité Au 30 juin 2021 MEDIA-MAKER S.p.A. (Euronext Growth Paris: IT0005380438, ALKER), annonce qu'au titre du contrat de liquidité confié par la Société à Invest Securities, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 30 juin 2021 : 4213 titres MEDIA MAKER

7587,61 €

Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 73

Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 64

Volume échangé sur le semestre à l'achat : 1908 titres pour 19451,70 €

Volume échangé sur le semestre à la vente : 195 pour 2039,49 € Les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 31/03/2021: 2500 titres

25000 € Lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : 2500 titres

25000 € Source Media Maker S.p.A. Provider Euronext Attachments Original document

