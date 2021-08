MediaAlpha, Inc. : Wolfe Research n'est plus à l'achat

Données financières USD EUR CA 2021 700 M - 595 M Résultat net 2021 3,93 M - 3,33 M Dette nette 2021 119 M - 101 M PER 2021 335x Rendement 2021 - Capitalisation 973 M 973 M 826 M VE / CA 2021 1,56x VE / CA 2022 1,17x Nbr Employés 117 Flottant 47,0% Graphique MEDIAALPHA, INC. Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique MEDIAALPHA, INC. Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Baissière Baissière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 7 Dernier Cours de Cloture 24,83 $ Objectif de cours Moyen 49,33 $ Ecart / Objectif Moyen 98,7% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Steven Yi President, Chief Executive Officer & Director Tigran Sinanyan Chief Financial Officer & Treasurer Kathy Patterson Vrabeck Chairman Eugene Nonko Director & Chief Technology Officer Anthony Broglio Independent Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) MEDIAALPHA, INC. -36.45% 973 TENCENT HOLDINGS LIMITED -19.54% 575 054 NETFLIX, INC. -4.22% 228 344 PROSUS N.V. -17.32% 144 844 AIRBNB, INC. 1.21% 94 626 UBER TECHNOLOGIES, INC. -18.63% 79 557